پرداخت عوارض اصلی ترین کمک مردم برای آبادانی فرون آباد است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار فرون آباد صبح سه شنبه در دیدار چهره به چهره مشکلات شهروندان را بررسی کرد.

علی بندعلیان در ابتدای این دیدار گفت: هدف اصلی در این گونه ملاقاتها علاوه بر دیدار با مردم شریف شهر از نزدیک، آشنایی بیشتر با مشکلات شهروندان بوده و تلاش برای رشد و توسعه شهر از لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی و... است.

اولویت مسئولان نظام رسیدگی به مشکلات مردم است

وی افزود: اولویت مسئولان نظام در دولت عدالت محور و خدمتگزار نهم و دهم بر پایه رسیدگی به مشکلات مردم با برگزاری دیدارهای چهره به چهره نهادینه شده و مردم نیز از این رهگذر نظرات و مشکلات خود را با مسئولان مطرح می کنند تا برای رفع آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.

این مدیر شهری با اشاره به اینکه مردم با پرداخت عوارض، اصلی ترین کمک را می توانند در بحث عمران و آبادانی شهر داشته باشند، اظهار داشت: الحمدالله امروز شاهد تغییر و تحول عظیمی در آسفالت معابر هستیم و امیدواریم در روزهای آینده در نهضت آسفالت وسعت زیادی از معابر شهرمان را پوشش دهیم.

وی یکی از انتظارات مسئولان از شهرداران را تکریم ارباب رجوع خواند و گفت: یکی از دستگاههایی که مردم به طور مستمر و روزانه به آن مراجعه می کنند، شهرداریها هستند بنابراین تکریم ارباب رجوع باید در اولویت وظایف و برنامه های کاری شهردار قرار گیرد.

گفتنی است، در پایان این دیدار به مشکلات بیش از 41 نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات از سوی شهردار صادر شد.