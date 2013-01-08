اعطای تسهیلات به 4 طرح برتر کانونهای دانش و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، این اسناد به کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت گل و گیاهان زینتی، گلاب و گل محمدی، آبزی‌پروری، پایش وضعیت و کنترل کیفی و کانون شیشه اهدا شد.

اسامی طرحها به شرح زیر است:

تکمیل پایانه گل و گیاه استان مرکزی/ طرح کانون دانش و صنعت گل و گیاهان زینتی

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیق و توسعه کنترل کیفی محصولات گل محمدی/ کانون گلاب و گل محمدی

پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از فناوری سیستم گلخانه ای/ کانون آبزی پروری

طراحی، ساخت و تست سخت افزار و نرم افزار پایش ارتعاشات از راه دور/ کانون پایش وضعیت و کنترل کیفی

لجینگ کانی های غیرفلزی فیلیس و فلدس پات/ کانون شیشه

بر این اساس تسهیلاتی به میزان 250 میلیون تومان به این طرح ها از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص می یابد. کانون ها نیز از این تسهیلات در جهت توسعه تجاری سازی محصول و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از دانش جدید در جهت افزایش بهره وری، توسعه فناوری و تامین کالاهای تحریم استفاده کنند.

در این مراسم همچنین از نقشه راه 10 کانون هماهنگی دانش و صنعت رونمایی شد.