قهرمانان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان امروز (نوزدهم دی ماه) به میزبانی خوزستان برگزار شد و خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید.



نفرات برتر این مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان برای حضور در مسابقات چهارجانبه که اواخر سال جاری در ترکیه برگزار می شود، دعوت شدند.



نتایج این مسابقات به شرح زیر است:



وزن 55 کیلوگرم: 1-محمد کنعانی (مازندران) ، 2- فرشاد محمدی (کرمانشاه) ، 3- وحید شیردل(اردبیل)



وزن 60 کیلوگرم: 1- محمد زارعی (کردستان) ، 2- رضا آرانی (مازندران)، 3- شیرزاد دولتشاهی (لرستان) و حمزه کلاته عربی(خراسان رضوی)



وزن 66 کیلوگرم: 1- پوریا طبابی (مازندران)، 2- حشمت رشیدی (لرستان)، 3- علی محبوب(خراسان رضوی) و جواد بهرامی(کرمانشاه)



وزن 74 کیلوگرم: 1- مجید لطیفیان(لرستان)، 2- کریم محبوب(خراسان رضوی)، 3- مهدی میرزایی(مازندران) و یونس صادقی(کرمانشاه)



وزن 84 کیلوگرم: 1- مجتبی جان جانی (لرستان)، 2- سجاد حقی پور(کرمانشاه)، 3- سید کامران علی نتاج (مازندران) و مسعود بابازاده (اردبیل)



وزن 96 کیلوگرم: 1- بهنام زایر فرا ملکی (آذربایجان شرقی)، 2- احمد بشیری گودرزی (لرستان)، 3- فرشید یاوری (کرمانشاه) و محمد رجبی (خراسان رضوی)



وزن 120 کیلوگرم: 1- مهران زینالی (اردبیل)، 2- حسین حسن پور(خراسان رضوی)، 3- غلامعباس باقری (خوزستان)



رده بندی تیمی کشتی آزاد: 1- خراسان رضوی (55 امتیاز)، 2- کرمانشاه (47 امتیاز)، 3- لرستان (46 امتیاز )، 4- مازندران (45 امتیاز)، 5- اردبیل (24امتیاز)، 6- خوزستان (23 امتیاز)