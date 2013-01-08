هست ها و بایدهای پژوهش/ کمرنگی پژوهش در حوزه های علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر منطقه 5 حوزه علمیه خواهران ظهر سه شنبه در این همایش گفت: دریافت، تبیین و اجرای دین از وظایفی است که حوزه های علمیه بر عهده داشته و تحقق آن مستلزم لوازمی از جمله تأسیس رشته های جدید در علوم اسلامی و انسانی است.

حجت الاسلام علی غفاری با بیان اینکه فعالیت های پژوهشی موجود در حوزه های علمیه کم رنگ است، ابراز داشت: نخستین مشکل در این موضوع، خود طلاب هستند که رغبت کمتری برای ورود در مسائل پژوهشی دارند.

مدیر منطقه 5 حوزه علمیه خواهران مشکل دیگر را اشکال ساختاری در حوزه های علمیه عنوان کرد و با اشاره به ضرورت های مسئله پژوهش، خاطرنشان ساخت: ایجاد انگیزه برای پژوهشگران، ایجاد مراکز پژوهشی، ارتباط پژوهشگران حوزوی با دیگر مراکز پژوهشی، اصلاح شیوه های انگیزشی، پژوهش محور شدن تحصیلات حوزوی، ساماندهی محتوای آموزشی حوزه های علمیه، بکارگیری از ابزار و امکانات جدید در أمر پژوهش، بسط پژوهش در حوزه های گوناگون علوم اسلامی و ایجاد روحیه کار گروهی برخی از ضرورت هایی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران، تصریح کرد: تشکیل شورای علمی-پژوهشی در گلستان، راه اندازی هسته ها و کانون های پژوهشی و شرکت در جشنواره علامه حلی(ره) برخی از فعالیت های پژوهشی ما است.

عضو جامعه مدرسین و استاد درس خارج حوزه علمیه قم نیز گفت: در زمان های قدیم مباحث پژوهشی بسیار پررونق بوده و کتاب های مهم و باارزش بسیاری از علمای سلف به ما رسیده و در مقطعی این مبحث به فراموشی سپرده شده بود و کمتر عالمی دست به قلم شده و کتابت می کرد، اما بحمدالله یکی از نکات مثبت سه دهه پس از انقلاب، مسئله پژوهش است که امروزه در دوران شکوفایی آن در کشورمان به سر می بریم.

حجت الاسلام علی دوست با اشاره به تاریخچه آموزش در کشور، اظهار داشت: مسئله آموزش در طول تاریخ همواره موفق عمل کرده و در هیچ مقطعی ما جدای از آموزش نبوده ایم.

وی با اشاره به تاریخچه پژوهش، ابراز داشت: در زمان های قدیم مباحث پژوهشی بسیار پررونق بوده و کتاب های مهم و باارزش بسیاری از علمای سلف به ما رسیده و در مقطعی این مبحث به فراموشی سپرده شده بود و کمتر عالمی دست به قلم شده و کتابت می کرد؛ اما بحمدالله یکی از نکات مثبت سه دهه پس از انقلاب، مسئله پژوهش است که امروزه در دوران شکوفایی آن در کشورمان به سر می بریم.

عضو جامعه مدرسین تأکید کرد: در روایات و احادیث ائمه اطهار(ع) مباحث بسیاری درباره پژوهش بیان شده و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.