به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پاک آئین سفیر کشورمان در این دیدار از توسعه مناسبات با جمهوری آذربایجان استقبال کرد و خواستار تقویت ارتباطات رسانه ای دو کشور شد.



لزوم همکاری رسانه ای دو کشور و تعامل بیشتر رسانه ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از دیگر نکات مورد تاکید در این دیدار بود.



