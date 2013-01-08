به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پاک آئین سفیر کشورمان در این دیدار از توسعه مناسبات با جمهوری آذربایجان استقبال کرد و خواستار تقویت ارتباطات رسانه ای دو کشور شد.
لزوم همکاری رسانه ای دو کشور و تعامل بیشتر رسانه ای میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از دیگر نکات مورد تاکید در این دیدار بود.
سفیر جمهوی اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با مهمان علی یف رئیس خبرگزاری توران دیدار و راههای چگونگی گسترش مناسبات رسانه ای بین دو کشور را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پاک آئین سفیر کشورمان در این دیدار از توسعه مناسبات با جمهوری آذربایجان استقبال کرد و خواستار تقویت ارتباطات رسانه ای دو کشور شد.
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