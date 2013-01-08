تیم منتخب سال جهان چطور از لیگ برتر انگلستان نماینده ندارد؟

به گزارش خبرگراری مهر، هر 11 بازیکن تیم منتخب سال جهان در لالیگا شاغل هستند و به جز "رادامل فالکائو" 10 بازیکن دیگر از دو تیم رئال مادرید و بارسلونا انتخاب شده‎اند. یعنی تیم منتخب سال 2012 در لالیگا خلاصه شده است؛ در سه تیم لالیگایی که 10 نماینده آن از دو تیم هستند. آیا واقعا باید برترین بازیکنان جهان در سال 2012 را در دو تیم رئال و بارسا به علاوه یک بازیکن از آتلتیکومادرید خلاصه کنیم؟

لیگ قهرمانان اروپا در سال 2012 توسط چلسی که یک تیم انگلیسی است فتح شد اما آبی‎های لندنی حتی یک نماینده هم در تیم منتخب فیفا ندارند.

دیلی میل در این گزارش نوشته است: آیا دیدیه دروگبا که در سال 2012 به اوج فوتبال خود رسید و در فینال لیگ قهرمانان در مونیخ در دقیقه 88 چلسی را از شکست نجات داد و در ضربات پنالتی نیز تیر خلاص را به بایرن مونیخ شلیک کرد نمی‎توانست به جای فقط یکی از این 11 نفر در تیم منتخب سال قرار بگیرد؟

آیا رابین فان پرسی که در سال 2012 در مجموع 36 گل برای آرسنال و منچستریونایتد به ثمر رساند و آقای گل لیگ برتر شد، نمی‎توانست به جای تنها یکی از بازیکنان اسپانیایی این تیم انتخاب شود؟

درخشش دروگبا و یا فان پرسی در سال 2012 را با عملکرد بازیکنانی نظیر دنی آلوز، مارسلو و یا سرخیو راموس مقایسه کنید. به جز فان پرسی و دروگبا ستاره‎های دیگر لیگ برتر مثل ونسان کمپانی، یحیی توره، سرخیو آگوئرو، وین رونی، فرانک لمپارد و داوید سیلوا همگی می توانستند حداقل نامزد حضور در تیم منتخب سال باشند.

اسپانیا در سال 2012 قهرمان جام ملت‎های اروپا شد و طبیعی است نمایندگانی را در تیم منتخب سال 2012 داشته باشد اما 6 بازیکن اسپانیایی برای تیم منتخب جهان در سال 2012 کمی زیاده روی نیست؟