تصاویر اولین تلفن مقاوم به آب/ ویژگیهای برتر یک تلفن هوشمند باریک

به گزارش خبرگزاری مهر، در جنگ تلفنهای هوشمند، اپل و سامسونگ در بالاترین رده قرار دارند و شرکتهایی مثل موتورولا، ال جی، اچ تی سی و نوکیا صرفا برای بقا تلاش می کنند که ناگهان سونی ظاهر می شود.

به رغم تاریخی که سونی از خود به جای گذاشته بسیاری از کاربران از این که این شرکت ژاپنی تلفن هوشمند تولید می کند اطلاعی نداشتند و سونی امیدوار است که بتواند این تصور را با یکی از جدی ترین دستگاههای موبایل خود تغییر دهد از این رو آنها ایکسپریا (Xperia Z) را برای این تغییر انتخاب کردند.

ایکسپریا Z دارای صفحه نمایش 5 اینچی است که آن را در کنار تلفنهایی چون Droid DNA و Huawei Ascend D2 قرار می دهد.

این گوشی دارای یک پردازنده چهار هسته ای کوالکوم Snapdragon S4 Pro chip است و دوربین پشت این دستگاه تصاویری با 13 مگاپیکسل کیفیت گرفته و کیفیت ویدئوی آن HDR است. سونی تمام این ویژگیها را در یک دستگاه باریک به ضخامت 7.9 میلیمتر جمع کرده است.

شرکت سونی تاکنون درباره ارتباطهای بی سیم این دستگاه جزئیاتی منتشر نکرده است، اما این مسئله اعلام شده که ایکسپریا Z از نسل چهارم شبکه تلفن همراه که از آن با عنوان (4G) یاد شده برخوردار است. این دستگاه با سیستم عامل اندروید 4.1 ارائه می شود اما سونی اظهار داشت که پس از ارائه این تلفن هوشمند به بازار به سرعت به روزسازی برای ارتقا به اندروید 4.2 فراهم می شود.

براساس اعلام سونی این دستگاه دربرابر آب مقاوم است. تا امروز هیچ تلفن هوشمندی به طور کامل ضدآب نیست اما سونی اظهار داشته است که ایکسپریا Z ارائه کننده بالاترین سطوح مقاومت در مقابل آب است.

ایکسپریا ظرف چند ماه آینده در بازارها عرضه می شود تا بتواند تأثیر خود را در بازار تلفنهای هوشمند اعمال کند.