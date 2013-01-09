مصاف سخت شهرداری تبریز برابر کاله آمل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری شش مسابقه در شهرهای مختلف سپری می شود که در یکی از بازی های مهم تیم شهرداری در تبریز میزبان تیم کاله مازندران خواهد بود.

شهرداری که هفته قبل در زمین تیم نوین کشاورز تهران به برتری سه بر یک دست یافت، این بار در خانه خود پیکاری بسیار سخت با تیم سوم جدول پیش رو دارد و کسب امتیاز از این بازی برای شاگردان احمد مساجدی دشوار خواهد بود. البته شهرداری رده دهمی در دیدار عصر چهارشنبه سالن شهید صمد اقدمی تبریز هوادارانش را نیز حامی خود خواهد دید و این تیم با امید به درخشش بازیکنانش برابر تیم حریف خواهد ایستاد.

اما تیم کاله که در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد، این هفته در میهمانی تبریزی ها به دنبال کسب حداکثر امتیازات خواهد بود. بهروز عطایی که تیم کاله را پیروز بازی رفت این دو تیم کرد، برای تعقیب تیم های اول و دوم جدول رده بندی تلاش می کند تا در جدال با احمد مساجدی و شاگردانش در تیم تبریزی پیروز میدان شود.

با گذشت 15 هفته از لیگ برتر، شهرداری تبریز با 17 امتیاز در رده دهم و کاله با 29 امتیاز در رده سوم ایستاده اند.

در بالای جدول، پیکان با 33 امتیاز و متین ورامین با 30 امتیاز به ترتیب خانه های اول و دوم را در اختیار دارند و در همسایگی شهرداری نیز باریج اسانس قرار دارد که هم امتیاز با تیم تبریزی در خانه نهم قرار گرفته است.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و کاله آمل از سری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز چهارشنبه در سالن شهید صمد اقدمی تبریز به انجام خواهد رسید.

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محمود نصیرپور