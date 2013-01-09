سود سپرده عمره متعلق به سازمان حج نیست/ عدم افزایش هزینه های عمره از سوی عربستان

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: میزان و نحوه پرداخت سود سپرده های عمره ربطی به سازمان حج و زیارت ندارد و بانک مرکزی میزان آن را مشخص می کند.

وی افزود: براساس ماندگاری سپرده در بانک ، سود محاسبه خواهد شد وهنگام ثبت نام زائران در کاروانها سود محاسبه و متقاضیان باید مابه التفاوت قیمت عمره را در بپردازند .

معاون سازمان حج و زیارت در مورد افزایش هزینه های عمره سال جاری ، تاکید کرد: هزینه های عمره در بخشهای حمل و نقل، مسکن و ...در عربستان هیچ تفاوتی با سال گذشته نکرده است به عنوان مثال مبلغی که باید برای اجاره اتاق در عربستان پرداخت کنیم همان مبلغ سال قبل است و شاید درصدی هم ارزان تر شده باشد.

وی تغییر در نرخ ارز را دلیل افزایش قیمت دانسته و اظهار داشت: افزایش هزینه عمره ربطی به عربستان ندارد و براساس ارز داخلی ما محاسبه شده است سال گذشته مبلغ ارز حدود نصف امسال بود و همین افزایش قیمت اعزام به عمره را در پی داشته است.

به گفته رضایی، قیمتهای جدید اعزام به عمره در سال جاری حداقل و حداکثر دو میلیون و 100 تا 3 میلیون تومان است .

وی افزود: چنانچه ارز مرجع برای عمره اختصاص پیدا کند هزینه های فعلی کم می شود که البته این موضوع نیز منتفی و در اولویت دولت قرار ندارد.