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۱۹ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

طبیب زاده:

خرده قانون ها پاسخگوی نیاز های بخش صنعت و معدن در کشور نیست

خرده قانون ها پاسخگوی نیاز های بخش صنعت و معدن در کشور نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق بازرگانی کرمان خرده قانون ها را برای پاسخگوی به نیازهای بخش صنعت و معدن در کشور ناکافی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طبیب زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی صنایع و معادن استان کرمان گفت: صنعت استان کرمان دچار مشکلات عدیده ای است که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا صنعتی پویا و با نشاط داشته باشیم و این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق و همراهی همه مسئولین و صنعتگران استان است.

طبیب زاده صنعت امروز کرمان را نیازمند قانون جامع و کامل دانست و اظهارداشت: امروز خرده قانون ها نمی تواند پاسخگوی نیاز های بخش صنعت و معدن در کشور باشد.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به ارزیابی درستی از صنایع استان کرمان برسیم باید از نظرات و کار کارشناسی استفاده کنیم و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا پتانسیل های انسانی آزاد در بخش معادن استان شناسایی و جذب شود.

کد مطلب 1786717

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