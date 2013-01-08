بهترین راهکار مقابله با تحریم تکیه بر اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر بالاگر ظهر سه شنبه در بازدید جمعی از سرمایه گذاران از منطقه ویژه اقتصادی سهلان حمایت از سرمایه گذاران و کمک به امر تولید و اشتغال را در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از اولویت های کاری مسئولان و دست اندرکاران این منطقه برشمرد.

وی افزود: باید با راهکار مناسب و بهره مندی از توانمندی های داخلی و متخصصین کشورمان از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی به عنوان فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان استفاده کنیم.

بالاگر گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی پویا و ایده ای ابتکاری برای مقابله با تحریم ها و رسیدن به خودکفایی در عرصه اقتصادی است که امیدواریم با ترویج فرهنگ کار و تلاش با خودباوری ضمن دستیابی به خودکفایی، اقتصاد مقاومتی را در جامعه ترویج دهیم.

وی ادامه داد: در این راستا متخصصین و تلاشگران عرصه های تولید و سازندگی سرمایه های اصلی و پایه های اقتصاد مقاومتی هستند که امیدواریم با حمایت از این افراد بتوانیم گام های عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی سهلان اقتصاد مقاومتی را یک استراتژی مهم در مقابله با تحریم های استکبار جهانی برشمرد و با اشاره به جایگاه ویژه استان آذربایجان شرقی اراده مدیران ارشد استان در توسعه صادرات غیر نفتی بر تلاش مضاعف با سرمایه گذاری مناسب و ارائه ساز و کار عملی در تقویت و ایجاد زیرساختهای مناسب در حمایت از سرمایه گذاران تأکید کرد.

وی افزود: دست اندرکاران منطقه ویژه اقتصادی سهلان همگام و همراه با سیاستهای دولت خدمتگزار، استانداری آذربایجان شرقی آماده همراهی و همکاری برای سرمایه گذاران و توسعه فعالیتهای اقتصادی دراین زمینه است.