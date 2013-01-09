محمود اکرامی‌فر در این باره به خبرنگار مهر گفت: داوری هفتمین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها شروع شده و سعی ما بر این است تا بعد از تعطیلات ماه صفر (نیمه سوم دی‌ماه) کار داوری جشنواره تمام شود.

وی افزود: مصاحبه‌ها و یادداشت‌های مربوط به کتاب هفتم جشنواره را هم گرفته‌ایم و اگر مشکلی از بابت کاغذ پیش نیاید، این کتاب تا مراسم اختتامیه جشنواره آماده و توزیع می‌شود.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها اضافه کرد: ان‌شاءالله اختتامیه هفتمین دوره این جشنواره حداکثر تا هفته اول بهمن برگزار خواهد شد.

اکرامی‌فر آثار بررسی شده در این دوره از جشنواره مذکور را به لحاظ کیفی بهتر از دوره‌های قبل توصیف کرد.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها ادامه داد: هرچه جلوتر می‌رویم، انتخاب‌ها بهتر می‌شود و این نشان دهنده تاثیر جشنواره بر کیفیت آثار دوستان مطبوعاتی ما و نیز افزایش میزان آشنایی داوران ما با روند ارزیابی آنها است.

این جشنواره آثار مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در رشته‌هایی مانند شامل مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه آرایی، طراح و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری و طنز در هر فصل داوری می‌کند.

هفتمین دوره جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، آثار منتشر شده در فصل پائیز را مورد بررسی قرار می‌دهد.