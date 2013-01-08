حمایت ویژه از صنایع البرز/افزایش کیفی محصولات تولیدی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان در هشتمین نشست ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان البرز که ظهر سه شنبه در ساوجبلاغ برگزار شد، با تاکید بر اینکه توجه به بخش صنعت و تولید و رفع موانع و مشکلات آن در اولویت برنامه ای مدیریت استان قرار دارد، افزود: رفع موانع و مشکلات با تشکیل تیم کارشناسی و نگاهی دقیق مورد بررسی قرار می گیرد و سیاستهایی که تا کنون دنبال شده نیز بر این اساس بوده است.

وی ادامه داد: تسهیل در پرداخت وام، تشویق واحدهای صنعتی به توسعه صادرات و افزایش کیفیت محصولات از مهمترین برنامه ها در استان البرز است.



عربیان گفت: رفع مشکلات کارگری، امور بیمه ای، بخشودگی جرایم طبق قانون، ایجاد دوره های آموزشی برای توزیع محصولات تولیدی و نحوه بازاریابی از برنامه های در دست اقدام برای حمایت از صنایع است.



استاندار البرز از شهرستان ساوجبلاغ به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور نام برد و افزود: با رفع مشکلات صنایع این شهرستان می توان به بهبود وضعیت صنعت در این منطقه امیدوار بود.



فرماندار ساوجبلاغ خواستار حمایت ویژه دولت از صنایع این شهرستان شد



فرماندار ساوجبلاغ نیز در این نشست اظهار داشت: این شهرستان در بخش تولید دارو و محصولات پزشکی از توانمندی بالایی در کشور برخوردار است و چد شرکت تولید دارو و تجهیزات پزشکی در شهرستان مستقر است.



علی حدادی اظهار افزود: طی دو سال گذشته اقدامات موثری برای تکمیل واحدهای نیمه تمام و نیمه فعال در این شهرستان صورت گرفته است.



وی همچنین با اشاره به فعالیت هزار و 135 واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان ساوجبلاغ خواستار حمایت دولت در این بخش شد و تصریح کرد: توسعه و رفع مشکلات واحدهای تولید و صنعتی این منطقه نیازمند حمایت ویژه دولت است.



حدادی ادامه داد: طی بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان برای کاهش مشکلات موجود در این بخش تلاشمان را می کنیم اما کافی نیست و نگاه ویژه دولت را می طلبد.









