به گزارش خبرنگار مهر،شرکت کنندگان در طرح بصیرتی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران شامگاه دوشنبه با حضور در مسجد بزرگ صاحب الزمان(عج) و اقامه نماز به امامت آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار با اشاره به اهمیت فعالیتهای نیروی انتظامی اظهار داشت: خدمت در این کسوت مقدس توفیقی است که نصیب شما شده است، سعی شما باید این باشد که به مردم و به اسلام خدمت کنید، عمده حرکت نیروی انتظامی مثبت است، لکن ممکن است در گوشه ای از کشور خطایی هم رخ دهد و در هر کسوتی فرد خطاکار وجود دارد و در همین کسوت طلبگی هم افرادی هستند که خیانت به لباس می کنند، حکم اعدام شیخ فضل الله نوری(ره) را یک روحانی امضا کرد، پس در کسوت روحانیت هم افراد خائن وجود دارند.

وی اضافه کرد: در زمان طاغوت امنیت در این کشور حاکم نبود و در زمان رضا شاه گرسنگی در برخی مناطق دیده می شد، نبود ارزاق به اندازه کافی سبب آسیب دیدن بسیاری از مردم در آن برهه شده بود، سیاست این کشور،اقتصادش و ...برای خود ایران نبود و در دست انگلیسیها و آمریکاییها بود.

این شاگرد امام خمینی(ره) بیان داشت: چیزی از خود نداشتیم، دولتمردان ایران، شاه همه و همه مجری فرمایشات مستکبران شرق و غرب بودند، اما امروز در کشور استقلال به معنای واقعی کلمه وجود دارد، امروز نه غرب بر ایران سلطه دارد و نه شرق و ایران دست رد به سینه آنها زده است، قانون مملکت را خود مردم می نویسند و اجرا می کنند، اینها نعمتهای بزرگی است که خداوند بر مردم ایران تمام کرده است.

امروز مردم ایران در بهشت زندگی می کنند

وی ادامه داد: خداوند توسط حرکت این مرد بزرگ و حمایت همه جانبه مردم از آن حرکت انقلاب اسلامی را پیروز کرد و امروز مردم ایران در مقایسه با زمان طاغوت در کشور خود و همچنین با کشورهای همسایه در زمان حال در بهشت زندگی می کنند، باید قدر این نعمت را بدانیم، بخش اعظمی از فشارهای قدرتهای بزرگ دنیا به ایران نیز به همین دلیل است که می خواهیم استقلال داشته باشیم، استقلال به معنای واقعی کلمه آرزوی دست نیافتنی بسیاری از کشورهایی است که به ظاهر مستقل بوده، لکن در اصل فرمان بر کشورهای بزرگ هستند.

با سابقه ترین امام جمعه کشور با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود در کشور و برخی خطاهای مسئولان عنوان کرد: مشخص است که خطا هم در کارهای مسئولان موجود است، معصوم که نیستند، مقام عصمت مقامی خاص و مخصوص اولیای خاص الهی است، لکن حرکت کلی کشور رو به جلو است، موقعیت کنونی کشور به راحتی حاصل نشده، خونهای زیادی برای رسیدن به این جایگاه ریخته شده است.

وی با اشاره به فاجعه خونین 10 دی 57 ورامین افزود: در همین 10 دی ماه ورامین، مردم معترض به خیابانها آمدند و اعتراض خود را اعلام داشتند، سه تن از بهترین جوانان این منطقه را به شهادت رساندند، مأموران رژیم ریختند جوانان را کتک زدند، عده ای از مردم را مجروح ساختند، شیشه مغازه ها را شکستند، انقلاب به سادگی به دست نیامده است، باید همه در حفظ و افزایش قدرت این نظام بیشترین تلاش خود را به کار گیریم.

اجرای طرح بصیرت نیروهای انتظامی شرق استان تهران

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از طرح بصیرت نیروهای انتظامی شرق گفت: این دوره اخیراً و در جهت ارتقای آگاهیهای دینی همکاران آغاز شده و گروهی از نیروهای انتظامی فیروزکوه، دماوند، پاکدشت، پیشوا و خود ورامین در این دوره ها شرکت دارند.

حجت الاسلام همت رستمی ادامه داد: دوره های مذکور پنج الی شش روز به طول می انجامد و سه رویکرد عمده در این طرحها دنبال می شود، تشریح قیامت، اخلاق و احکام از این رویکردها هستند.