آغاز به کار پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شیراز از بهمن ماه

دکتر شاهرخ جم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مجوز راه اندازی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شیراز اخذ شده و از بهمن ماه پذیرش دانشجوکارشناسی ارشد در این پردیس آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در اولین مرحله، پذیرش دانشجو در 10 رشته و گرایش فنی و مهندسی خواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز تصریح کرد: در مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری از مهرماه در این پردیس انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، با مجوز وزارت علوم پردیس های دانشگاهی خارج از محوطه دانشگاه ها ایجاد شده است در این پردیس ها دانشجویان با پرداخت شهریه تحصیل می کنند.