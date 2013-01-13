گلایه های ایمان طیبی از مسئولان بوکس فارس/ یک بنر هم نزدند

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط کنونی که روند کوچ مربیان و ورزشکاران فارس به سایر استان ها همچنان رو به افزایش است،"ایمان طیبی" که اصالتاخوزستانی است اما ورزش خود را از فارس آغاز کرده به خاطر علاقه به این استان حاضر نیست به پیشنهادات سایر استان ها توجه کند.

ایمان طیبی در صورتی که پیشنهادات تیم های بوکس سایر استانها را بپذیرد علاوه بر تضمین بخشی از آینده خود، به طور حتم به لحاظ معنوی نیز توسط مسئولان آن استانها حمایت می شود.

طیبی با وجود برخورد سرد مسئولان هیئت بوکس فارس بعد از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری حاضر به خروج ازاستان نیست زیرا اعتقاد دارد در استان فارس با بوکس آشناشدم و در همین استان با بوکس خداحافطی می کنم.

قهرمان بوکس ایران که در خبرگزاری مهر شیراز حضور یافت، اظهار داشت: بوکس فارس با وجود داشتن قهرمانان و ورزشکاران توانمند در سال های گذشته روند رشد مناسبی را نداشته به گونه ای که در بسیاری از سالها فارس در رتبه های انتهای رنگینگ بوکس کشور قرار داشته است.

ایمان طیبی ادامه داد: در سال 89 به همراه اشکان شعبانی برای تیم بوکس استان فارس در مسابقات کشوری شرکت کردم که به دلیل موفقیت ما دو نفر در این رقابتها در سال بعد فارس توانست با هشت سهمیه کامل در رقابت های کشوری شرکت کند.

وی اضافه کرد: در سال 90به دلیل عضویت درتیم ملی در مسابقات کشوری شرکت نکردم و به همین دلیل تیم بوکس فارس فقط با سه سهیمه دررقابت ها شرکت کرد که متاسفانه کسب نتایج ضعیف باعث شدتا فارس دررده آخر مسابقات قرار گیرد.

قهرمان بوکس ایران افزود: در سال جاری با وجود مشکلات فراوان باردیگر به عنوان ورزشکار فارس در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردم که کسب مدال طلادر این رقابت ها باعث شد تا فارس در رده 10 مسابقات قرار گیردو در سال آینده هشت ورزشکار از فارس مجوز حضور در رقابت های بوکس کشوری را داشته باشند.

مسئولان کم توجهی کردند

طیبی در ادامه بیان کرد: متاسفانه مسئولان بوکس استان فارس آنگونه که باید به قهرمانان خود توجه نمی کنند به گونه ای که بعد از کسب مدال طلا در مسابقات کشوری هیچیک از مسئولان هیئت به لحاظ معنوی حتی بانصب یک بنر ساده از من تقدیر نکردند اما ورزشکاران باشگاهی که در آن به عنوان مربی به افراد آموزش می دهم با هزینه شخصی اقدام به نصب بنر کردند.

وی تاکید کرد: در رشته بوکس زمانی که ورزشکاری از یک استان به تیم ملی دعوت می شود تمامی نگاه ها به وضعیت بوکس آن استان جلب می شود اما در استان فارس نه تنها مسئولان هیئت به ورزشکار ملی خود اهمیت نمی دهند بلکه نظرات مطرح شده توسط این فرد را نیز مغایربا اصول فنی می دانند.

قهرمان بوکس ایران یادآور شد: ورزشکارانی که عضو تیم ملی می شوند به واسطه تجربه فنی که بدست می آورند در بهبود وضعیت رشته بوکس در استان های خود بسیار موثر هستند به گونه ای که هم اکنون هیئت بوکس استان کهکیلویه و بویر احمد با منصوب کردن صادق فرج زاده ورزشکار عضو تیم ملی بوکس ایران به سمت مسئول فنی هیئت زمینه لازم برای رشد بوکس در این استان را فر اهم کرده است.

طیبی گفت: استفاده از تجربیات فرج زاده و بها دادن به ورزشکار ملی باعث شده تا هم اکنون کهکیلویه و بویراحمد شش بوکسور در عضویت تیم ملی بوکس ایران داشته باشد.

وی عنوان کرد: با وجود بوکسورهای توانمند و بااستعداد در استان فارس، عدم برنامه ریزی مناسب و قبول نکردن نظرات افراد دلسوز توسط مسئولان هیئت بوکس فارس، باعث شده تا درشرایط کنونی این رشته در استان به جایگاه واقعی خود نرسد و بدین وسیله کشورنیز حسابی برروی بوکس فارس باز نکند.

قهرمان بوکس ایران همچنین اظهارامیدواری کرد که با ایجاد همدلی و وحدت در میان مسئولان و ورزشکاران هیئت بوکس فارس ، زمینه لازم برای کسب موفقیت این رشته ورزشی در استان و کشور فراهم شود.

ایمان طیبی بوکسور ملی پوش فارس متولد سال 62 است. وی بوکس را از سال 78 در باشگاه یاران زیر نظرمحمودنادری آغاز نمود و در سال 83پس از 27 سال اولین مدال طلای قهرمانی بوکس کشور را برای فارس به ارمغان آورد.

وی در سال 84 در وزن 81 کیلوگرم نائب قهرمان کشور شد و در سال 89 در وزن 52 کیلوگرم قهرمانی کشور را بار دیگر کسب کرد و به مدال طلا رسید.

ایمان طیبی بارها و بارها عضو تیم ملی کشورمان شد و حتی در مسابقات آسیایی گوانگجو نفر اصلی تیم ملی ایران بود اما برای گرفتن ویزا و خروجی دچار مشکل شد و در این وزن ایران ملی پوش نداشت.

کسب مدال برنز در تورنمنت جهانی روسیه آخرین موفقیت برون مرزی و به دست آوردن مدال طلای مسابقات منطقه ای بوکس کشور نیز آخرین موفقیت داخلی طیبی محسوب می‌شود.

ایمان طیبی، در حال حاضر به دلیل کسب عنوان اول در مسابقات کشوری در اردوی تیم ملی بوکس ایران است.

مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی، مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان، بازی های آسیای کره جنوبی از جمله رقابت های بوکس است که ایمان طیبی برای حضور موفق در آنها تلاش می کند.