ناقوس کلیساها همزمان با سالروز ورود امام (ره) در آذربایجان غربی به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر زادعلی عصر سه شنبه در دومین جلسه کمیته فرهنگی هنری و اقلیتهای دینی ستاد دهه فجر آذربایجان غربی افزود: این اقدام توسط انجمن آشوریان و نمایندگان خلیفه گری ارامنه انجام می شود.
وی ادامه داد: برگزاری مراسم دعا و نیایش توسط کلیساهای چهارگانه آذربایجانغ ربی و دیدار از خانوادههای معظم شهدا آشوری و ارمنی توسط مسئولان استانی از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای اقلیتهای دینی استان در دهه فجر است.
زادعلی با بیان اینکه برنامههای دهه فجر در آذربایجانغربی پربارتر از هر سال برگزار شود گفت: برنامه های متنوع و شاد برای تمام اقشار جامعه و همچنین اقلیتهای دینی برای بزرگداشت ایام دهه فجر در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای فرهنگی استان در برگزاری هر چه باشکوهتر جشن انقلاب در دهه فجر سال جاری اظهارداشت: پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت سالگرد این انقلاب بزرگ یادآور ایثار و از جان گذشتگی شهدا و رهنمودهای امام خمینی (ره) است.
زادعلی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ انقلابی در میان نسل جوان از وظایف خطیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ادامه داد: از روز دوازدهم بهمن ماه سال جاری و با آغاز دهه فجر برنامههای فرهنگی هنری و اقلیتهای دینی در سراسر آذربایجانغربی به منظور بزرگداشت ایام الله دهه فجر برگزار میشود.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی افزود: این اداره کل آمادگی خود را برای همکاری با تمام دستگاههای اجرایی استان در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت جشن انقلاب و دهه فجر اعلام میکند و آماده است تا در شهرستانهایی که با مشکل فراهم کردن مکان برگزاری مراسم فرهنگی مواجه هستند مساعدت لازم را انجام دهد.
وی به اجرای عمومی نمایش، جشنواره موسیقی سنتی، برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد انقلاب، اجرای مسابقه مقاله نویسی، برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای مسابقه کتاب خوانی و نقاشی، ورک شاپ با موضوع انقلاب (ویژه بانوان)، جنگ هنری، برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره شعر فجر، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و جشن بزرگ انقلاب در سراسر آذربایجانغربی اشاره کرد.
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