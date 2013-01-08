نتانیاهو : شهرک سازی ما را فراموش و بر ایران و سوریه تمرکز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " جروزالم پست" ، " بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از خطرات زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم برای امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی و همچنین تشدید اختلافات میان صهیونیستها در فرافکنی آشکار گفت: جامعه جهانی باید به جای پرداختن به شهرک سازی ما، بر ایران و سوریه متمرکز شود.

وی روز گذشته مدعی شد که رژیم صهیونیستی آماده مصالحه برای صلح با فلسطینیان اس،ت اما جامعه جهانی باید در برابر چالش ایران و سوریه بیدار شود.

وی با هدف فضا سازی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و دولت سوریه از کشورهای محور مقاومت مدعی شد که تهدید واقعی برای جهان، سلاح های اتمی ایران! و شیمیایی سوریه است.

وی ادعا کرد: اسرائیل تهدیدها را شناخته و از رهبران مسئولیت پذیر جهان می خواهد که تهدیدهای واقعی برای بشریت را مد نظر قرار دهند.