به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور عصر سه شنبه در در آیین بهره ‌برداری از فاز 2 معدن تپوک ارومیه، با بیان اینکه بهره‌ برداری از این معدن می‌تواند کمک فراوانی به تامین این مصالح کند افزود: با اتمام بهره ‌برداری از معدن تپیک ارومیه نیاز 100 ساله این شهر به مصالح شهری تامین می‌ شود.

وی با بیان اینکه عمر مصالح رودخانه ای اندک است اظهارداشت: در این راستا شهرداری برای رفع نیازهای خود در این‌ خصوص اقدام به تامین مصالح از معادنی نظیر معدن تپیک کرده است.

حضرت پور با بیان اینکه حجم استخراج مصالح از معدن تپیک شش میلیون مترمربع در سال است گفت: معدن تپیک می ‌تواند به قطب تولید و ذخیره‌ سازی معادن در استان و ارومیه تبدیل شود چرا که استحصال مناسب از این مکان باعث رشد توانایی‌های منطقه می شود.

شهردار ارومیه اعلام کرد: افتتاح معدن تپیک زمینه لازم برای اشتغال مردم روستاهای اطراف را فراهم آورده چرا که تعدادی از اهالی روستاهای اطراف در معدن مشغول به کار شده‌اند و به این ترتیب مردم از چنین اقدامی رضایت کامل دارند.

وجود چهار هزار هکتار معابر شهری در ارومیه

معاون عمرانی و فنی شهردار ارومیه نیز در این آیین با اشاره به با اشاره به وجود نزدیک به چهار هزار هکتار معابر شهری در ارومیه اضافه کرد: یک وظیفه مهم شهرداری، احداث و نگهداری از فضاها، خیابانها و بزرگراههای شهری است .

ابراهیم صفری افزود: شهرداری ارومیه در فعالیت های روزمره به مصالح بسیار زیادی نیاز دارد و با راه اندازی این معدن، مصالح کوهی جایگزین مصالح رودخانه ای شده و در هزینه های شهرداری کاهش چشمگیری را مشاهده می کنیم.

معاون عمرانی و فنی شهرداری ارومیه گفت: معدن تپوک یک شهرداری ارومیه، 96 هزار متر مکعب مصالح را در خود جای داده و شهرداری ارومیه مجوز برداشت 50 هزار متر مکعب را از آن دارد.

صفری درخصوص معدن تپوک دو نیز اعلام کرد: این معدن با وسعت 600 هکتاری، 600 میلیون تن ظرفیت برداشت مصالح را در خود جای داده است.

معاون عمرانی و فنی شهرداری ارومیه تاکید کرد: عمر مفید این مصالح بالای 15 سال است و در کاهش مصرف قیر و صرفه جویی در مصرف آن بسیار مهم هستند.

معدن تپوک در کوه‌های تپوک واقع در منطقه نازلو ارومیه واقع شده و شامل 3 فاز است که با بهره‌ برداری از تمام فازهای آن شاهد تامین نیاز 100 سال آینده شهرداری ارومیه در خصوص مصالح شهرسازی خواهیم بود.