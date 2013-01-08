به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد شهرام نوذری بعد از ظهر با اشاره به برگزاری اولین یادواره شهدای کارگری در شهرستان بوشهر، اظهارداشت: قشر کارگر ایران اسلامی یکی از بزرگ‌ترین اقشار مردمی هستند که می‌توانند سرعت پیشرفت نظام را در عرصه های اقتصادی بیشتر کنند.

وی افزود: کارگران همانطور که در هشت سال دفاع مقدس با حضور خود در مناطق عملیاتی جان‌نثاری و جان‌بازی برای دفاع از ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی از این اهداف و آرمان‌ها دفاع کردند، در حال حاضر نیز با فعالیت و کار و تلاش توانسته‌اند به منویات مقام معظم رهبری لبیک گویند.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: حضور بسیجیان کارگری نه تنها در عرصه‌های اقتصادی، کار و تلاش بلکه در عرصه‌های فرهنگی و در دفاع از انقلاب و نظام نیز حضور چشمگیر و بی‌بدیل داشته‌اند.

نوذری با اشاره به اینکه شهرستان بوشهر دارای 71 شهید کارگری است، خاطرنشان کرد: در نظر داریم با همکاری ادارات و سازمان‌های شهرستان بوشهر یادواره شهدای کارگری را برای اولین بار در این شهرستان برگزار کنیم.

وی شرایط را برای برگزاری این یادواره خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: در برگزاری هر چه بهتر یادواره شهدای کارگری نفرات زیادی استقبال کرده‌اند زیرا مردم کار و تلاش برای برگزاری اینگونه مراسمات را برکت برای زندگی خود می‌دانند.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا می‌تواند خیرات و برکات فراوانی برای نظام وحرکت پیشرونده آن داشته باشد، یاد آور شد: این یادواره روز روز اول بهمن‌ماه در سینما کانون فرهنکی پرورشی شهرستان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از کسانی که بسیج را در برگزاری اینگونه برنامه‌ها یاری می کنند، گفت: امید است که با حضور پر شور مردم و خانواده معظم شهدا این یادواره با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.