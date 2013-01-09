نیازمند آکادمی مولاناپژوهی هستیم/ پایان تالیف اولین جلد تفسیر غزلیات مولوی

کریم زمانی، پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف یک سوم ابتدایی شرح غزلیات مولانا توسط خود خبر داد و گفت: از 800 سال پیش تاکنون هیچ گاه بر غزلیات مولانا شرحی نوشته نشده و در واقع کار من نخستین طبع‌آزمایی در این حوزه است که چند سالی است به آن مشغول شده‌ام.

وی افزود: در حال حاضر شرح یک سوم ابتدایی غزلیات مولانا به پایان تالیف رسیده و متن آن الان در مرحله حروفچینی است، ولی هنوز برای انتشار آنها به ناشر فکر نکرده‌ام.

این محقق ادامه داد: شرحی که من بر مثنوی مولانا نوشتم در هفت جلد منتشر شد، اما برای این مجموعه سعی کردم که شرح تالیفی چندان مطول نباشد و در نهایت هم فکر می‌کنم این اثر مبدل به 9 جلد کتاب شود که در قطع همان شرح مثنوی منتشر می‌شود.

زمانی افزود: من برای نگارش این متن از همان سبک و سیاقی استفاده کردم که برای نوشتن شرح مثنوی به کار گرفته بودم؛ یعنی شیوه پژوهشی و نگارش و ارائه مطالب چندان تغییری نداشته است؛ هرچند معتقدم باید برای کار کردن بر ابعاد آثار مولانا یک آکادمی داشته باشیم و متکی به فعالیت‌های فردی نباشیم.

وی همچنین از آماده انتشار شدن سومین چاپ ترجمه خود از قرآن کریم که با عنوان «ترجمه روشنگر» منتشر شده است، خبر داد.

کریم زمانی پیش از این نیز کتاب «میناگر عشق» را که شامل تفسیر موضوعی مثنوی مولانا از زاویه یکصد موضوع بنیادی مطرح شده در مثنوی است، تالیف و منتشر کرده است.