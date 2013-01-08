به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد در جریان عملیات پلیس در 24 ساعت گذشته دست کم چهار عضو طالبان کشته و دو فرد دیگر بازداشت شدند.

این عملیات در ولایت های اروزگان، میدان وردک، غزنی و هلمند رخ داد که در جریان آن پلیس موفق به ضبط تسلیحات طالبان نیز شد.

هنوز گزارشی درباره تلفات پلیس منتشر نشده و طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه ناتو امروز سه شنبه اعلام کرد در جریان عملیات نیروهای افغانی و نیروهای ائتلاف دو سرکرده طالبان کشته شدند.

همچنین یک مقام افغانی گفت : افراد مسلح ناشناس به منزلی در ولایت قندوز در 250 کیلومتری شمال شهر کابل حمله کرده و چهار نفر از جمله یک مرد، یک زدن و دو کودک را کشتند.

تحقیقات در رابطه با این حمله آغاز شده و طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.