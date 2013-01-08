42 پروژه آبفا لرستان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: در دهه فجر سالجاری 42 پروژه آبرسانی و فاضلاب در استان لرستان به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: این پروژه ها شامل 34 پروژه فاضلاب و 8 پروژه آبرسانی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه های فاضلاب استان در شهرهای خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، پلدختر، کوهدشت، الشتر و ازنا را 127 میلیارد ریال عنوان کرد.

اکبریان همچنین با اشاره به اعتبار صرف شده برای اجرای 8 پروژه آبرسانی لرستان بیان داشت: برای این تعداد پروژه نیز بیش از 192 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: این پروژه ها برای آبرسانی به شهرهای خرم آباد، دورود، ازنا ، مومن آباد و بیران شهر اجرایی شده است.