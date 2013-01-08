به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این بیانیه آورده است: یوم الله نوزدهم دی ماه 1356 نقطه عطف تاریخ ملت ایران بلکه سرآغاز تحولات عظیم جهانی در عصر حاضر است.

این بیانیه می افزاید: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان خاستگاه تحولات جهانی و سرآغاز افول همیشه پوشالی استکبار جهانی در تاریخ خود روزهای بزرگی دارد که یوم الله نوزدهم دی ماه 1356 به عنوان تبلور غیرت دینی ملت مسلمان ایران و تحول در ورود روحانیت معظم شیعه و انسجام درونی و اتحاد مرجعیت بزرگوار شیعه و همراهی توام با جانفشانی امت اسلامی برای دفاع از نهاد دین و روحانیت شیعه و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) این نقش را به بدست آورد.

این بیانیه ادامه می دهد: سلسله اربعین های شهرستان ها زمینه ساز حرکت انقلابی ملت ایران در ادامه حرکت عظیم روحانیت و مردم شهر مقدس قم شکل گرفت و همان روند پیروزی انقلاب سالامی را رقم زد و پیروزی انقلاب اسلامی تحولات جهانی را زمینه سازی کرد.

تا پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سلطه استکبار جهانی یکه تاز میدان مدیریت جهانی بود و تمامی تحولات جهانی را بر مبنای طراحی های ظالمانه خود و برای کسب منافع نامشروع مستکبران بدون مزاحم پیگیری می کرد.

این بیانیه می افزاید: با پیروزی انقلاب اسلای هیمنه استکبار شکست و افول این هیمنه پوشالی آغاز شد به طوری که بیداری اسلامی این مقطع تاریخ از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

در بیانیه آمده است: با مرور این وقایع به عظمت روز نوزدهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات جهانی پی می بریم و رموز عزت و عظمت یعنی پیروی و دفاع از ولایت و وحدت و یکپارچگی و ایستادگی برای دین و پیوند با روحانیت آگاه و ولایتمدار را بازخوانی می کنیم.

با تجلیل از حماسه آفرینان نوزدهم دی ماه و گرامیداشت یاد و خاطره مراجع عظام حاضر در این حماسه و علمای بزرگ و مراجع کنونی به عنوان موتور متحرک این حرکت عظیم و مردم فهیم و دین محور و حامی ولایت شهر مقدس قم و تجلیل از استمرار دهندگان این حرکت عظیم در تبریز ، یزد و سایر شهرستانها و یاد و خاطره شهدای نوزدهم دی ماه قم را گرامی می داریم.

در پایان این بیانیه آمده است: بار دیگر با بازخوانی آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی ، رموز عزت را یادآور شده و رمز سرافرازی و استمرار پیشرفت و حرکت غرور آفرین و عزت بخش ملت بزرگ ایران را دین محوری ، ولایت مداری ، وحدت و یکپارچگی ، دشمن شناسی و استکبار ستیزی و تلاشهای مجاهدانه در عرصه های پیشرفت علمی و معنوی معرفی می کنیم.



