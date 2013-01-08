وام کارگشایی به 592 خانوار تحت پوشش کمیته امداد دورود پرداخت شد

اسداله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون به بیش از 592 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دورود وام کارگشایی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دورود درراستای کمک و حمایت از خانواده‌های تحت حمایت خود در سالجاری دو میلیارد و 740 میلیون ریال وام کارگشایی به مددجویان تحت پوشش پرداخت کرده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دورود گفت: کمیته امداد این شهرستان به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه از جمله مددجویان تحت حمایت اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه شامل وام کارگشایی، وام کارانگیزی، وام دانشجویی و ودیعه مسکن به مددجویان و اقشار آسیپ پذیر این شهرستان می کند.