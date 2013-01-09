به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن ایرانی تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز در این فصل از رقابت‌ها، تنها هشت بازی برای تیم خود به میدان رفته اما سه حضور وی در چهار بازی گذشته بوده است.

"لیونل هالینز"، سرمربی تیم گریزلیز، گفته در زمان‌هایی که بازیکنان با آسیب دیدگی مواجه می‌شوند حدادی زمان بیشتری برای بازی در اختیار خواهد داشت. "دارل آرتور" به جای "کینسی پوندکستر" در پست مهاجم بازی می‌کند و این دومینو می‌تواند تاثیرات خودش را بر روی نفرات ذخیره بگذارد.



بر پایه گزارش "کامرشال اپیل"، چنانچه گریزلیز بتواند با این ترکیب قوی به بازی‌های خود ادامه دهد، هالینز خواهد توانست به حدادی به عنوان ذخیره "مارک گاسول" اعتماد کند. حدادی بر این باور است که در بهترین شرایط دوران بازیگری‌اش است.



حدادی گفت: من کل تابستان را در آمریکا بودم و تصمیم گرفتم دست راست خودم را عمل کنم. می‌دانستم که باید در تمرینات به بالاترین شرایط دست پیدا کنم. بنابراین سخت با مربیان تیم و زاک (راندولف) کار کردم.





حدادی یکشنبه شب در بازی با فونیکس به تیم گریزلیز کمک کرد تا به پیروزی برسد. او در این بازی کمتر مرتکب اشتباه شد و عملکرد خوبی در اطراف سبد از خود نشان داد.



حدادی در ماه ژوئن رباط دست راست خود را به تیغ جراحان سپرد. این مشکل او به قدیم بازمی‌گشت و ربطی به بسکتبال هم نداشت. وی گفت: هر زمان که آنها شما را فرا می خوانند باید آماده باشید تا به تیم کمک کنید برنده شود.



حدادی پیشرفت خود را مرتبط با تمرین با راندولف و گاسول می‎داند. بازیکن گریزلیز اظهار داشت: آنها همیشه مرا به کار سوق می‌دهند و به من برای بهتر شدن آموزش می دهند. سپاسگزارم بابت هم تیمی‎هایی که باعث می شوند سخت‌تر کار کنم و بهتر شوم.



حدادی پیش از آغاز این فصل از رقابت‎ها قرارداد دوساله‎ای رابا گریزلیز منعقد کرد. این پنجمین سال حضور این بازیکن در تیم آمریکایی است. "کریس والاس" ، مدیرعامل باشگاه گریزلیز، در خصوص حدادی گفت: او می ‎‎تواند نقش بزرگی در اطراف سبد بازی کند. حدادی می تواند ریباندهای خوبی انجام دهد و بلاک‎های خوبی دارد.



حدادی متولد اهواز اولین بازیکن ایرانی تاریخ رقابت‎های بسکتبال حرفه ای آمریکاست.