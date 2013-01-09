  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۹

"تحریک طالبان" تهدید به اعزام جنگجو به کشمیر هند کرد

"تحریک طالبان" تهدید به اعزام جنگجو به کشمیر هند کرد

یکی از سرکردگان گروه تحریک طالبان پاکستان تهدید به اعزام تروریست به کشمیر هند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری پی تی آی در مطلبی با اشاره به تهدیدات یکی از سرکردگان گروه تحریک طالبان پاکستان در یک پیام ویدئویی نوشت: ولی الرحمان قول اعزام جنگجویان این گروه را به منطقه کشمیر هند داده است.

ولی الرحمان که دولت آمریکا به خاطر همکاری وی برای کشته شدن هفت مقام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در دسامبر 2009 در افغانستان جایزه پنج میلیون دلاری تعیین کرده است، در این پیام ویدیئویی در حالی که در کنار حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان ایستاده است، از اعزام تروریست به کشمیر خبر می دهد.

کد مطلب 1786922

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