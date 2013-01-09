به گزارش خبرنگار مهر،‌ نظام الدین برزگری در جمع خبرنگاران با اشاره به عرضه محصولات نوین مبتنی بر فناوری نانو، افزود: در حال حاضر شاهد عرضه محصولات جدید مبتنی بر فناوری نانو هستیم ولی بسیاری از مردم نسبت به این محصولات آشنایی لازم را ندارند.



رئیس سازمان ملی استاندارد از طراحی لوگوی ملی برای این محصولات خبر داد و اظهار داشت: به منظور شناسایی محصولات مبتنی بر فناوری نانو در حال تصویب لوگوی ملی برای این محصولات هستیم.



وی با بیان اینکه این لوگو نشان کیفیت ملی این محصولات است، ادامه داد: این لوگو بر روی محصولات مورد نظر چاپ خواهد شد تا مردم این محصولات را به واسطه لوگوی آن شناسایی کنند.



ایجاد پژوهشگاه استاندارد



برزگری ایجاد پژوهشگاه استاندارد را بر اساس قوانین و مقررات وزارت علوم دانست و افزود: این پژوهشگاه دارای 4 پژوهشکده و 15 گروه پژوهشی است که زیر نظر سازمان ملی استاندارد ملی به صورت هیات امنایی فعالیت می‌کند.



وی با بیان اینکه از سال گذشته برای این پژوهشگاه بودجه و ساختار مستقلی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این پژوهشگاه بازوی تحقیقاتی سازمان است که در زمینه تدوین استانداردها در حوزه کاری کانونهای دانش و صنعت، انجمن‌های علمی و مراکز تحقیقاتی اقداماتی را در دستور کارخود قرار داده است.



رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به توسعه فناوریهای نوین در کشور، ادامه داد: با راه اندازی این پژوهشگاه می‌توان تبیین استانداردهای محصولات جدید به ویژه محصولات دانش بنیان را سرعت بخشید.



ایجاد کرسی استاندارد سازی در دانشگاه ها



برزگری ایجاد کرسی استاندارد در 2 دانشگاه را از دیگر اقدامات این سازمان ذکر کرد و ادامه داد: یکی از چالشهایی که در گذشته با آن مواجه بودیم این بود که ارتباط سازمان یافته میان سازمان با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و کانونهای دانش و صنعت برقرار نبود از این رو اقدام به ایجاد کرسی‌های استاندارد سازی در دانشگاه‌ها به منظور آشنا کردن جامعه علمی با امر استاندارد کردیم.



رئیس سازمان ملی استاندارد از ایجاد این کرسی در 2 دانشگاه خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر مقدمات راه اندازی کرسی استاندارد سازی در دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف فراهم و اساتید ارائه دهنده آن نیز مشخص شده است.



ارائه درس استانداردسازی به دانشجویان



وی با اشاره به پیشنهاد اخیر سازمان ملی استاندارد سازی به وزارت علوم، توضیح داد: پیشنهاد ارائه دروس استاندارد سازی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده است.



برزگری با اشاره به جزئیات این پیشنهاد خاطرنشان کرد: پیشنهاد شد که این درس به صورت اختیاری به دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه ارائه شود تا این دانشجویان با این حوزه آشنا شوند.