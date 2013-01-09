به گزارش خبرنگار مهر، شبکه یک با "آستانه"، "ترم طلا"، "زنگ سوم"، "عمو پورنگ"، "گربههای هاجر"، "موش نمکی"، "یک کوچه یک خونه"، "خط خطی" و "منوچ و نونوچ" در جشنواره جام جم شرکت دارد. شبکه آموزش نیز با "گل آموز"، "چشماتو نبند" و "عسلک معلم کوچک" حضور دارد.
همچنین شبکه تهران آثاری چون "شهرک اعداد"، "من بگم"، "جشن بچههای دیروز"، "تن تن کارتون"، "دردونهها"، "دانی و من"، "بچههای دیروز"، "گروه امداد حشرات"، "مثبت من"، "رنگین کمان" و "مثبت عشق" را در جشنواره شرکت داده است.
شبکه قرآن با "ما نوجوانان" و "آفتابگردان" حضور دارد و شبکه جام جم نیز با "سرزمین الفبا"، "مسافر کوچولو"، "شهر کوچولوها"، "ساعت نوجوانی"، "ماجراهای کلبه جنگل 1 و 2"، "میدونی که"، "تاتی و دوستانی"، "تی تی و بچه خرس"، "خونه خاله"، "آبرنگ"، "تپق"، "اتل متل یه قصه"، "ماجراهای بادومی"، "فرشتهها و ستارههای آسمون"، "ماجراهای سپیده"، "نوجوان ایرانی"، "تا آسمان ایران"، "خونه به خونه"، "خط فاصله"، "دوستان"، "بوم سفید"، "ایستگاه نوآوران" و "به رنگ رویا" در جشنواره با دیگر شبکهها رقابت میکند.
از میان آثاری که شبکه دو در جشنواره شرکت داده نیز میتوان به "چشم بلبلی"، "گوگوجی"، "کلاه قرمزی"، "پاشوپاشو کوچولو"، "سنجد"، "استاد همه چی دان و تربچه جان" اشاره کرد.
در بخش کودک دومین جشنواره تلویزیونی جام جم، شبکه یک با 9 اثر، آموزش با سه اثر، تهران با 11 اثر، قرآن با 2 اثر، جام جم با 23 اثر و دو تا کنون با 6 اثر در جشنواره جام جم شرکت دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، شبکه یک با "آستانه"، "ترم طلا"، "زنگ سوم"، "عمو پورنگ"، "گربههای هاجر"، "موش نمکی"، "یک کوچه یک خونه"، "خط خطی" و "منوچ و نونوچ" در جشنواره جام جم شرکت دارد. شبکه آموزش نیز با "گل آموز"، "چشماتو نبند" و "عسلک معلم کوچک" حضور دارد.
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