سوخت با برنامه ریزی بین واحدهای تولیدی و کشاورزی در زنجان توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا بحث قاچاق سوخت را بحث جدی یاد کرد وافزود: قاچاق سوخت یکی از پدیده های نوظهور در چند سال گذشته است که در این راستا باید به این امر توجه شود.

وی اظهار داشت:تفاوت قیمت سوخت در داخل با کشورهای همجوار یک عامل مهم در بحث قاچاق سوخت است.

استاندار زنجان گفت: با اجرای قانون هدفمند یارانه ها تفاوت قیمت سوخت کاهش پیدا کرده ولی باز هم قابل کاهش است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در استان باید قاچاق سوخت توسط دستگاه های ذیربط کنترل شود چرا که کنترل وظیفه همه مدیران است.

وی در ادامه افزود: تنش و قاچاق سوخت ناشی از سهمیه بندی است بنابراین باید سوخت به اندازه و با به توجه به نیاز سهمیه بندی شود.

استاندار زنجان با اشاره اینکه 90 درصد از سوخت سهمیه بندی مربوط به واحدها است، یاد آورشد: به اندازه ای که نیاز و مصرف است باید سوخت به واحدها توزیع شود.

رئوفی نژاد گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها عامل مهم در فعال شدن و شکل گیری شبکه قاچاق سوخت است.

وی تصریح کرد: جلوگیری و پیشگیری از قاچاق کالا ازوقوع بسیاری از مشکلات و نابه سامانی ها در استان جلوگیری می کند.

