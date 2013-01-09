تایید اسانس ایرانی در صنایع عطرسازی فرانسه/ صادرات اسانس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به کاربردی شدن اولین سیستم تقطیر در کشور، افزود: این سیستم با شیوه نوین که از سال 2005 متداول شده است طراحی و کاربردی شد.



رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان با بیان اینکه این سیستم در یکی از روستاهای اطراف کاشان مستقر شد، اظهار داشت: این دستگاه ویژه تولید اسانس گل محمدی طراحی شده است و نتایج تست‌ها نشان می‌دهد که این سیستم دارای عملکرد مناسبی است و برای توسعه آن نیاز به سرمایه گذاری داریم.



وی با تاکید بر اینکه این دستگاه بر اساس استانداردهای جهانی اسانس تولید می‌کند، یاداور شد: از آنجایی که این دستگاه در نیمه فصل گل (اردیبهشت ماه) آغاز به کار کرد از این رو نیمی از فصل گل را از دست دادیم ولی در این مدت کم توانستیم صورت آزمایشی از این دستگاه اسانس تولید کنیم.



تولید 6 هزار تن گل محمدی در کاشان



ابراهیم آبادی به ظرفیت بالای کشور در تولید گل محمدی اشاره و خاطر نشان کرد: در استان کاشان سالانه 6 هزار تن گل تولید می‌شود که برای تولید اسانس این میزان گل محمدی نیاز به 100 دستگاه تقطیر فعال داریم تا کل محصول را پوشش دهد.



وی ادامه داد: علاوه بر کاشان استانهای فارس و کرمان توانمندیهای بالایی در زمینه تولید گل محمدی دارد که نیاز کشور در خصوص تامین دستگاه های نوین تقطیر را بیشتر می‌کند.

آغاز صادرات اسانس ایرانی



رئیس پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان از صادرات اسانس تولید شده در کشور خبر داد و در این باره گفت: در سال جاری نمونه آزمایشی اسانس تولید شده به فرانسه صادر شد.



وی با تاکید بر اینکه این نمونه آزمایشی به لحاظ کیفیت محصول مورد تایید این کشور قرار گرفت، اضافه کرد: هرچند که میزان صادراتی اسانس ایرانی کم بود ولی با تایید این نمونه آزمایشی مسیر کشور در حوزه صادرات اسانس هموار شد.



به گفته ابراهیم آبادی اسانس گل محمدی ماده اولیه و پایه‌ای صنایع عطرسازی در دنیا است و بدون اسانس گل محمدی هیچ عطری تولید نمی‌شود.