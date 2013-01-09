روند اجرای طرح شبنم در استان زنجان رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین اسکندری شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا با اشاره به اینکه قاچاق سوخت از داخل به خارج است، گفت: در این راستا مبارزه جدی با این امر در دستور کار دستگاه های ذیربط باید قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت نیروی انتظامی عملکرد خوبی داشته و توانسته تا حد زیادی قاچاق سوخت را در استان کاهش دهد.

مدیر کل امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان سامان دهی چاه های غیر مجاز آب را در استان بسیار مطلوب اعلام کرد و گفت: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی کنترل و همکاری خوبی داشته است.

اسکندری تاکید کرد: اجرای درست این طرح توسط دستگاه های ذیربط شاخص مهم برای عملکرد دستگاه های اجرایی است.

وی در ادامه افزود: بسیاری از داروهای صعب العلاج که نیاز مبرم استان است باید دانشگاه علوم پزشکی بر جلوگیری از قاچاق این کالا اهتمام جدی را لحاظ کند.

مدیر کل امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان یادآورشد: در راستای جلوگیری از هر گونه تنش در استان باید دستگاه های ذیربط نظارت و کنترل لازم را بر کالاها داشته باشند.

