به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی داستانی تنها دلیل نامگذاری این روزنامه - به عنوان 19 دی - را ایجاد تلنگر در ذهن جستجوگر مخاطبان برای دست یافتن به پیام قیام خونین 19 دی می‌داند و در توضیح دلایل خود برای آشنانبودن نسل جوان با حماسه تاریخ ساز 19 دی می‌گوید: در نمایشگاه مطبوعات امسال و در کنار حضور روزنامه‌ها و نشریات مختلف، روزنامه سراسری 19 دی نیز حضور داشت، 90 درصد مراجعه کنندگان به نمایشگاه با دیدن روزنامه 19 دی و شنیدن نام آن از مناسبت این روز اطلاعی نداشتند.



این نشان می‌دهد که برای ماندگار شدن این روز، خیلی خوب کار نشده است. دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و... برای تمام مناسبت‌ها، برنامه‌های خاصی را در نظر می‌گیرد، اما برای 19 دی که جوهره آن دفاع از امام راحل و ارزش‌های اسلامی بود، چه کارهایی انجام شده است؟



داستانی با اشاره به غبارآلود شدن قیام 19 دی با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی گفت: یکی از نکاتی که نقش مهمی در غبار آلود کردن آن روزها دارد این است که از خاطره آن روزها جز در مراسم‌هایی که در سالگرد آن برگزار می‌شود، یادی نمی‌شود.



مدیر مسئول روزنامه 19 دی با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری به زنده نگه داشتن یاد این روز، اظهار کرد: اگر تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به ماندگاری این روز نبود، کارهای انجام شده به مناسبت این روز نیز اتفاق نمی‌افتاد.



به گفته وی هر سال دیدار هزاران نفر از مردم قم با مقام معظم رهبری در سالروز این قیام خونین برگزار می‌شود که اگر این دیدار نبود، 19 دی به طور کلی فراموش می‌شد.



داستانی با بیان اینکه اگر برنامه‌ها و اقدامات لازم برای انتقال ارزش‌های این روز به نسل آینده صورت نگیرد، به فراموشی سپرده می‌شود، تصریح کرد: ایام و مناسبت‌های تاریخی مانند 19 دی باید در کتاب‌های درسی گنجانده شود تا نسل جوان با این روزها آشنا شوند.

قیام در صفائیه، نامگذاری در خیابانی دیگر



مقام معظم رهبری در سفر خودشان به شهر مقدس قم نسبت به استفاده از المان‌ها و علائمی که در زمینه بیداری اسلامی نقش دارند، اشاره کردند اما هیچ گونه المانی در قم در خور قیام 19 دی دیده نمی‌شود.



مدیر مسئول روزنامه 19 دی در این زمینه اظهار کرد: 30 سال قبل، میدان شهدا نقطه اصلی قیام 19 دی بود و اوج قیام مردم در خیابان شهدا شکل گرفت. خیابان‌های حجتیه و فاطمی نیز بستری برای شکل گیری این قیام بودند اما نام این روز بر خیابان دیگری (خیابان 19 دی، باجک) نامگذاری شده که صحنه‌های مبارزه و قیام در آنها اتفاق نیفتاده است.



به گفته وی، اصل نامگذاری یک خیابان به نام 19 دی مطلوب است اما چرا این نامگذاری برای خیابانی است که اتفاقی در آن نیفتاده و اصل قیام در خیابان‌های دیگر بوده است.



داستانی عنوان داشت: نامگذاری مناسب برای خیابانی که بستر حوادث و قیام بود، سبب می‌شود افرادی که در آن رفت و آمد دارند از خود بپرسند دلیل نام گذاری این خیابان به 19 دی چیست؟ چه واقعه‌ای در این خیابان اتفاق افتاده و ...، این ذهن جستجوگر سبب دست یافتن به پیام‌ها و انتقال آنها می‌شد.



بی‌توجهی مسئولان به جریان‌سازی از 19 دی



مسئولان می‌توانستند 19 دی را نقطه عطف اقدامات خود قرار دهند. کلنگ زدن‌ها و افتتاح طرح‌ها می‌تواند در این روز اتفاق بیفتد تا سرفصلی برای حرکت در کارها و امور استان باشد.



به اعتقاد داستانی، 19 دی نقطه آغاز حرکت انقلاب اسلامی بوده و اگر مسئولان استان این امر را باور دارند باید کارهای در خور شان این روز انجام دهند.



مدیر مسئول روزنامه 19 دی، با بیان اینکه جریان سازی مناسب، ذهن‌ها را به پیام مورد نظر معطوف می‌کند، اظهار کرد: برگزاری مراسم‌های مختلف در دانشگاه در این روز و ایجاد نقطه حرکت برای جریان سازی این روز تاریخی برای نسل جوان تاثیر بسزایی دارد.

19 دی، اوج حمایت قمی‌ها از امام و مرجعیت



وی با گریزی به اتفاقات روی داده در 19 دی سال 56، بیان داشت: با انتشار مطالب اهانت آمیز به امام راحل و مرجعیت در روزنامه اطلاعات، مدرسین حوزه علمیه قم دروس حوزه را در روز 18 دی تعطیل کردند و در این روز، طلاب با تشکیل اجتماع بزرگی تظاهرات خود را به سوی منازل مراجع آغاز کردند و تعدادی از علما و مراجع قم در سخنرانی‌های خود، به حمایت از امام و محکومیت اهانت به ساحت ایشان پرداختند.



داستانی افزود: بازاریان قم با مشاهده حرکت حوزه علمیه، تصمیم به تعطیلی مغازه‌های خود در 19 دی گرفتند. روز 19 دی ساواک و شهربانی به کمک نیروهای کمکی از تهران وارد شده و باور نداشتند که مردم دست به قیام زده و در برابر این رفتار اهانت آمیز بایستند.



خاطره‌ای از یک روز تاریخی



داستانی با بیان خاطره‌ای از روزهای قیام و حماسه 19 دی گفت: در راه بازگشت از بیت آیت‌الله نوری همدانی، در چهار راه بیمارستان (میدان شهداء فعلی) که وسط آن فضای سبز وجود داشت، رئیس وقت شهربانی نزدیک نرده محوطه سبز میدان ایستاده بود، تعدادی مامور آن سمت نرده ایستاده بودند، همزمان با شکسته شدن شیشه بانک واقع در چهار راه بیمارستان، بلافاصله تیر هوایی شلیک شد که نشان از هماهنگی نیروهای شهربانی برای ایجاد درگیری می‌داد.



مردم از ترس گلوله‌های ماموران فرار می‌کردند و برخی با پرتاب سنگ و آجر با آنان مقابله می‌کردند، و به سمت خیابان ارم و حجتیه می‌رفتند.



به اتفاق عده‌ای از دوستان به سمت چهار راه بیمارستان رفتیم و مدتی بعد از کوچه‌ای که در حال حاضر رو به روی دفتر تبلیغات اسلامی است باز گشتیم تا از وضعیت مردم مطلع شویم.



زمانی که از کوچه آمار به سمت بیت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتیم، با جنازه شهید انصاری طلبه‌ای که دستش از خون خود آغشته بود و نقش آن را روی دیوار زده بود، برخورد کردیم، در تلاش بودیم وی را به بیمارستان منتقل کنیم که با حضور ماموران موج دیگری از درگیری آغاز شد. نقش دست خونی شهید انصاری مدت‌ها روی دیوار بود که به مرور از بین رفت.



وی گفت: حفظ این نمادها و المان‌ها می‌توانست پیوند خوبی بین جوانان و آن روزها داشته باشد. حتی از دانش آموز 12 ساله‌ای نیز در میان درگیری تیر خورده بود و یا طلابی که در مدرسه حجتیه با ماموران درگیر شدند نیز المان و علائمی ساخته نشد تا برای دانش آموزان امروز و طلاب خارجی که در مدرسه حجتیه تحصیل می‌کنند، یادآور روزهای پرافتخار تاریخ یک ملت باشد.

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کبری فتحی