فرهنگ وقف به عنوان یک سنت دینی در جامعه باید نهادینه شود

حجت الاسلام اسماعیل تدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق سنت امامان معصوم، مردم باید پاکترین و خالص ترین اموال خود را وقف کنند.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با بیان اینکه کاشمر یکی از 15 شهر وقفی کشور است افزود: گستردگی وقفیات در این شهر نشان از عشق و علاقه مردم به اهل بیت و دین مداری مردم دارد.



تدینی با اشاره به اینکه در بین هزار و 400 موقوفهای که با حدود 12 هزار مستأجر در این شهر وجود دارد، موقوفه مرحوم علی الکاسفی بزرگترین و گسترده ترین آن است بیان کرد: مرحوم علی الکاسفی به جهت اهمیتی که برای نشر معارف اسلامی قائل بودند، در وقف نامه ای یک سوم مزرعه را وقف کرد.



وی با اعلام اینکه درآمد این ملک برابر آنچه وقف شده صرف هزینه های تعمیراتی و نگهداری بقعه متبرکه سید حمزه(ع) و سپس جهت تأمین روشنایی و انجام کارهای فرهنگی از جمله برپایی مجالس عزاداری، شهادتها، ولادتها و اعیاد اسلامی می شود افزود: این ملک در حال حاضر حدود پنج هزار مستأجر در داخل شهر دارد.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با بیان اینکه آب قنات 48 سهم از 144 سهم کل قنات مزرعه سسفد در دست 15 مستأجر است گفت: سایر زمینها نیز در حاشیه شهر است که بر روی آنها کشت و زرع صورت می گیرد.



تدینی با اشاره به اینکه اکثر زمینها در داخل شهر قرار دارند به طوری که تبدیل به منازل مسکونی شده اند اظهار کرد: حدود پنج هزار خانوار در شهر، منازل شان متعلق به موقوفه علی الکاسفی است که در قطعات 150 تا 300 متری به آنها واگذار شده است.



وی با اعلام اینکه از این تعداد یکصد مکان اداری، آموزشی و نهادهای مختلف بنا شده، گفت: این بزرگترین خدمتی است که جهت استقرار ادارات و حل مشکلات مردم، نهاد وقف انجام داده است.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با بیان اینکه از درآمد این ملک همه ساله کارهای فرهنگی بقعه متبرکه سید حمزه(ع) انجام می شود گفت: ساخت پاساژ اوقاف با 40 مغازه و تالار آن با ظرفیت هزار و 200 نفر که به عنوان یکی از بهترین تالارهای سطح شهر به حساب میآید و در مرکز شهر واقع شده از جمله کارهای عمرانی است که از محل عواید موقوفه علی الکاسفی ساخته شده است.



تدینی به ساخت سالن چند منظوره در کنار بقعه سید حمزه که از محل همین موقوفه در حال ساخت است، اشاره کرد و افزود: امیدواریم ساخت این سالن تا پایان سال جاری به پایان برسد و جهت اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی مورد استفاده قرار گیرد.



وی با بیان اینکه از درآمد همین موقوفه کمکهایی به فقرا می شود به طوری که در ماه چندین مورد جهیزیه و کمک دارو و درمان به افراد نیازمند صورت می گیرد، گفت: هدف مان از ارائه این کمکها رفع مشکلات مستمندان و نیازمندان است.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با اعلام اینکه تصرف غیرقانونی عواقب شرعی خود را دارد به طوری که طبق نظر مقام معظم رهبری، این املاک غصبی است و انجام فرائض دینی آنان باطل است بیان کرد: اگر امروز می بینیم فقیری در جامعه هست و یا برگزاری مجالس فرهنگی با مشکلات و کمبودهایی مواجه است به دلیل تعلل و سهل انگاری این افراد در عدم رعایت حقوق موقوفه است.



تدینی به اجرای برنامه های دیگری که از محل عواید موقوفه مرحوم علی الکاسفی در طول سال برگزار میشود اشاره کرد و گفت: "بصیرت عاشورایی" یکی از همان برنامه های فرهنگی بسیار خوبی است که همه ساله اجرا می شود.



وی با اعلام اینکه از محل موقوفات دارای متولی و فاقد متولی پیش بینی کردهایم سالانه 200 مجلس بالای پانصد نفر را در سطح شهر و روستا داشته باشیم که در حال حاضر مرتباً در حال اجرا هستند افزود: بحمدالله بسیاری از مجالس در سطح روستاها و شهر توسط موقوفات متولی برگزار می شود.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با بیان اینکه درست نیست، در زمانی یک فرد، یک سوم شهر را وقف کند و به برکت آن پنج هزار نفر صاحب خانه شوند و 100 اداره مستقر شود و سالیانه صدها هزار برنامه فرهنگی و مذهبی برگزار شود اما ما حتی حاضر نباشیم یک پرس غذا برای اهل بیت نذر کنیم و یا کمکی به یتیمان داشته باشیم، گفت: من معتقدم امروز افرادی در این شهر هستند که میتوانند خودشان یک علی الکاسفی باشند.



تدینی تصریح کرد: امین التجار یکی دیگر از واقفین شهر است که در ایام فاطمیه براساس وقفی که داشته در 40 شب بیست هزار نفر را اطعام کرده، اما امروزه متأسفانه عده ای فکر می کنند اگر در مسیر خیرخواهی قرار بگیرند از سرمایه شان کم می شود در صورتی که خداوند پاداش کار نیک بندگان خود را می دهد.



وی با اعلام اینکه مرحوم علی الکاسفی به درستی راه را پیدا کرد و دانست چگونه میتوان نام خود را ماندگار کند اظهار کرد: هر چند علی الکاسفی 200 سال قبل به دیار باقی شتافته، اما امروز به برکت موقوفاتش در هر جای کاشمر که پا می گذاری اثرات و برکات موقوفه ایشان به چشم می آید و به بزرگی از این مرحوم نام میبرند.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر از جدید ترین وقف درشهرستان خبر داد و افزود: کشاورز کاشمری تنها زمین خود را وقف ساخت مسجد کرد.



تدینی گفت: این زمین که به مساحت سه هکتار همراه با آب مورد نیاز آن بیش از 600 میلیون ریال است تمام دارایی این کشاورز است که وقف شد.



وی افزود: حسن کشاورز مغانی این زمین را برای ساخت مسجد در روستای مغان کاشمر وقف کرد.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر بیان کرد: خوشبختانه امروز فرهنگ و تنوع وقف نسبت به گذشته افزایش یافته و در این شهرستان نیز وقف جایگاه مناسبی دارد که انتظار می رود مسئولان به موضوع وقف و معرفی آن توجه بیشتری داشته باشند.



تدینی با بیان اینکه کثرت موقوفات در این شهرستان نشان دهنده دینداری، اعتقادات، اسلامیت و پا به خیری مردم این دیار و منطقه است، تصریح کرد: کاشمر از لحاظ داشتن موقوفه بعد از مشهد در جایگاه دوم قرار دارد.



وی اظهار کرد: برای کمک به مستضعف، یتیم و انجام کارهای عام المنفعه، حتماً نباید پول کلان داشت و منتظر دولت بود، بلکه از طریق همان زکات که اگر به موقع پرداخت شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با اشاره به اینکه اگر می خواهیم آخرت خوبی داشته باشیم باید تا زمانی که زنده هستیم نسبت به انجام کار خیر و وقف اقدام کنیم گفت: اگر جامعه به سمت انجام کارهای خیر و امور دینی و مذهبی حرکت کند، بسیاری از مشکلات اجتماعی در جامعه که امروز شاهد آن هستیم حذف می شود.



تدینی با بیان اینه مردم به برکات وقف و اثرات آن در زندگی توجه بیشتری داشته باشند اظهار کرد: سنت وقف فقط مربوط به پولدارها نیست بلکه بعضی مواقع با تهیه ملزومات اولیه یک مسجد هم میتوان کار خیر انجام داد.