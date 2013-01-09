برنامه ریزی در جهت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در حاشیه بازدید از مراکز توانبخشی فتح المبین و شیر خوارگاه حضرت علی اصغر (ع) مشهد از سازمان بهزیستی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز حمایتی از قشرهای آسیب پذیر در کشور یاد کرد و اظهار کرد: از جمله اقدامات ارزشمند واثر گذار اداره کل بهزیستی استان در مراکز نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی، توجه به تربیت پذیری و آموزش پذیری مدد جویان است.

استاندار خراسان رضوی افزود: پرورش استعدادها و توانمند سازی مدد جویان تحت پوشش بهزیستی، از جمله موارد حائز اهمیت است که باید با سوق دادن امکانات و فرصت ها برای تحقق این رویکرد بیش از گذشته تلاش شود.

فروزان مهر با اشاره بر لزوم توجه به موضوع اشتغال و حرفه آموزی مدد جویان تحت پوشش از طریق گذراندن دوره های مهارتی فنی و حرفه ای گفت: از هر امکانی برای ارتقای سطح مهارتی جامعه هدف بهزیستی و زمینه سازی برای اشتغال آنان استفاده خواهیم کرد.

وی حضور خیران در عرصه های مختلف خدمت رسانی را در خراسان رضوی حایز توجه توصیف کرد و ضمن تقدیر از خدمات ارزنده و همراهی آنان در حمایت از مراکز توا نبخشی و مددجویی در سطح استان گفت: نشاط و بالندگی در این مراکز حاکی از انگیزه بالا و حضور ایثار گرانه و روحیه از خود گذشتگی خیران و کارکنان است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تداوم حضور موثر خیران و استفاده از ظرفیت های آنان در این مراکز، اظهار کرد: استانداری خراسان رضوی نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی در کنار خیران خواهد بود و از هیچ گونه اقدامی جهت حمایت در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی و توانمند سازی مددجویان دریغ نخواهد کرد.

در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید تعدادی از خیران، مدیر کل بهزیستی و برخی از مدیران و مسئولان استان، فروزان مهر را همراهی می کردند.