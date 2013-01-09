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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۰۵

فروزان مهر:

برنامه ریزی در جهت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی ضروری است

برنامه ریزی در جهت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی ضروری است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی بر لزوم برنامه ریزی در جهت توانمند سازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در حاشیه بازدید از مراکز توانبخشی فتح المبین و شیر خوارگاه حضرت علی اصغر (ع) مشهد از سازمان بهزیستی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز حمایتی از قشرهای آسیب پذیر در کشور یاد کرد و اظهار کرد: از جمله اقدامات ارزشمند واثر گذار اداره کل بهزیستی استان در مراکز نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی، توجه به تربیت پذیری و آموزش پذیری مدد جویان است.

استاندار خراسان رضوی افزود: پرورش استعدادها و توانمند سازی مدد جویان تحت پوشش بهزیستی، از جمله موارد حائز اهمیت است که باید با سوق دادن امکانات و فرصت ها برای تحقق این رویکرد بیش از گذشته تلاش شود.

فروزان مهر با اشاره بر لزوم توجه به موضوع اشتغال و حرفه آموزی مدد جویان تحت پوشش از طریق گذراندن دوره های مهارتی فنی و حرفه ای گفت: از هر امکانی برای ارتقای سطح مهارتی جامعه هدف بهزیستی و زمینه سازی برای اشتغال آنان استفاده خواهیم کرد.

وی حضور خیران در عرصه های مختلف خدمت رسانی را در خراسان رضوی حایز توجه توصیف کرد و ضمن تقدیر از خدمات ارزنده و همراهی آنان در حمایت از مراکز توا نبخشی و مددجویی در سطح استان گفت: نشاط و بالندگی در این مراکز حاکی از انگیزه بالا و حضور ایثار گرانه و  روحیه از خود گذشتگی  خیران و کارکنان است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تداوم حضور موثر خیران و استفاده از ظرفیت های آنان در این مراکز، اظهار کرد: استانداری خراسان رضوی نیز به عنوان یک نهاد حاکمیتی در کنار خیران خواهد بود و از هیچ گونه اقدامی جهت حمایت در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی و  توانمند سازی مددجویان  دریغ نخواهد کرد.

در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید تعدادی از خیران، مدیر کل بهزیستی و برخی از مدیران و مسئولان استان، فروزان مهر را همراهی می کردند.

کد مطلب 1786972

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