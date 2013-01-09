ثبت 2380 موقوفه در سامانه اوقاف زنجان

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سنت حسنه وقف از دوران پیامبر اعظم (ص) تاکنون در جامعه اسلامی رواج داشته است.

وی اظهار داشت: ترویج سنت حسنه وقف وظیفه همه آحاد جامعه است و همانند فریضه امر به معروف و نهی از منکر ترویج آن در جامعه بسیار مهم است.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ثمرات و برکات وقف در جامعه باید اطلاع رسانی شود زیرا بیان ثمرات و نتایج وقف در راستای رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بسیار موثر است.

باقری تاکید کرد: این سنت حسنه باید در بین مردم توسعه و ترویج پیدا کند.

وی در ادامه گفت: هزار و 342 مسجد، 126 بقعه متبرکه و بیش از 20 هزار رقبه در سامانه اوقاف و امور خیریه استان زنجان ثبت شده است.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان یادآور شد: وقف در جامعه باید موثر باشد و در این راستا باید رسانه ها وقف موثر و مفید را در جامعه توسعه و اطلاع رسانی کنند.

باقری گفت: در زمان طاغوت وقف نبود و از بین رفته بود.