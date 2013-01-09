55 مبلغ دینی در ماه صفر به مساجد چناران اعزام شدند

روح الله عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روحانیون مستقر و هجرت، طلاب بومی و روحانیون اعزامی از اداره کل تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از جمله مبلغین اعزام شده به مساجد و هیئات شهری و روستایی هستند.



کارشناس تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی چناران با بیان اینکه 40 نفر از این مبلغین به روستاها و شهرهای تابعه اعزام شده اند بیان کرد: تبیین سبک زندگی نبوی موضوع مهمی است که مبلغین در این مناسبت آن را تبلیغ و تحلیل خواهند کرد.



عرفانی افزود: اقامه نماز جماعت، برگزاری جلسات سخنرانی و معرفت افزایی، مرثیه خوانی، عزاداری، احکام، عقاید، معارف دینی، جلسات قرآن، زیارت عاشورا و دعا از دیگر فعالیتهای تبلیغی در این مناسبت خواهد بود.

