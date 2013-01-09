کمیته انجمن ها و تشکلهای دینی ستاد دهه فجر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی، شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر چناران برنامه ریزی و تدوین برنامه ها و مراسمات شاخص توسط تشکلهای دینی و قرآنی در ایام دهه فجر را از نشانه های مردمی بودن انقلاب ذکر کرد و خواستار تعامل همه اعضا در برگزاری برنامه های دهه فجر شد.



مهدوی از تلاش دشمن برای نفوذ در لایه های مدیریتی اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی باعث پیشرفت شگرفی در سطح کشور شده و این پیشرفتها در معادلات سیاسی منطقه نیز تاثیرگذار بوده است.



وی با اعلام اینکه دشمن از پیشرفت های ایران هراسان است تاکید کرد: باید در همه عرصه های فرهنگی، علمی، اقتصادی و نظامی آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کرده و ارتقا دهیم.



رئیس اداره تبلیغات چناران اظهار کرد: مراسمات جشن میلاد حضرت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، محفل انس با قرآن، جشن انقلاب و بزرگداشت دهه فجر با همکاری هیئات مذهبی خاتم الانبیا(ص) و انصارالشهدا(ع) برگزار شود.



مهدوی بیان کرد: برپایی نمایشگاه فرهنگی و قرآنی در سالن مدرس، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی شامل حفظ سوره فجر و مشاعره، همایش ائمه جماعات شهرستان، برگزاری گفتمان انقلاب توسط مبلغین خواهر ویژه دانش آموزان دختر، برگزاری جشن تکلیف و فضا سازی تبلیغی مساجد در دهه فجر نیز با همکاری اعضای مختلف کمیته انجمن ها، هیئات و کانون های اسلامی شهرستان اقدام خواهد شد.