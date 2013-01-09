کمیته انجمن ها و تشکلهای دینی ستاد دهه فجر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی، شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر چناران برنامه ریزی و تدوین برنامه ها و مراسمات شاخص توسط تشکلهای دینی و قرآنی در ایام دهه فجر را از نشانه های مردمی بودن انقلاب ذکر کرد و خواستار تعامل همه اعضا در برگزاری برنامه های دهه فجر شد.
مهدوی از تلاش دشمن برای نفوذ در لایه های مدیریتی اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی باعث پیشرفت شگرفی در سطح کشور شده و این پیشرفتها در معادلات سیاسی منطقه نیز تاثیرگذار بوده است.
وی با اعلام اینکه دشمن از پیشرفت های ایران هراسان است تاکید کرد: باید در همه عرصه های فرهنگی، علمی، اقتصادی و نظامی آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کرده و ارتقا دهیم.
رئیس اداره تبلیغات چناران اظهار کرد: مراسمات جشن میلاد حضرت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، محفل انس با قرآن، جشن انقلاب و بزرگداشت دهه فجر با همکاری هیئات مذهبی خاتم الانبیا(ص) و انصارالشهدا(ع) برگزار شود.
مهدوی بیان کرد: برپایی نمایشگاه فرهنگی و قرآنی در سالن مدرس، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی شامل حفظ سوره فجر و مشاعره، همایش ائمه جماعات شهرستان، برگزاری گفتمان انقلاب توسط مبلغین خواهر ویژه دانش آموزان دختر، برگزاری جشن تکلیف و فضا سازی تبلیغی مساجد در دهه فجر نیز با همکاری اعضای مختلف کمیته انجمن ها، هیئات و کانون های اسلامی شهرستان اقدام خواهد شد.
چناران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات چناران گفت: کمیته انجمن ها، هیئات و کانون های اسلامی ستاد دهه فجر این شهرستان در اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی، شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر چناران برنامه ریزی و تدوین برنامه ها و مراسمات شاخص توسط تشکلهای دینی و قرآنی در ایام دهه فجر را از نشانه های مردمی بودن انقلاب ذکر کرد و خواستار تعامل همه اعضا در برگزاری برنامه های دهه فجر شد.
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