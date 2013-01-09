پیشرفت 90 درصدی بزرگترین پل روگذر آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرسلیمانی گفت: اجرای این پل در منطقه پرتردد بلوار طالب آملی، تقاطع بلوار جانبازان و با هدف کاهش ترافیک دراین منطقه اکنون به صورت جدی در حال اجرا است.



وی افزود: پیش بینی می شود با روند فعلی ساخت پل جانبازان، این پل تا حدود 40 روز دیگر بهره برداری خواهد شد.



شهردار آمل، تاخیر در اجرای این پروژه را که برابر زمان اعلام شده گذشته حدود 18ماهه به پایان خواهد رسید اما این زمان به درازا کشیده شد، تصریح کرد: افزایش بیش از 300 درصدی قیمت مصالح وآهن آلات که مورد نیاز جدی پروژه بوده و پیمانکار پیش بینی افزایش قیمت را در زمان انتعقاد قرارداد نداشت، تاثیرگذار بوده است.



تعطیلی 11 واحد تهیه و توزیع موادغذایی غیربهداشتی در آمل



مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، از تعطیلی 11 واحد تهیه و توزیع عرضه مواد غذایی غیربهداشتی به شهروندان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.



جهانبخش علی پور گفت: تعطیلی این تعداد واحدهای تهیه و توزیع غیربهداشتی مواد غذایی در آمل به حکم کارگروه بهداشتی این شهرستان اجرا واقدام شد.



وی افزود: به حکم کارگروه بهداشتی آمل، متصدیان 36 واحد تهیه و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی و متخلف این شهرستان از ابتدای امسال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

تخریب بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی آمل

در راستای حفظ، حراست و حمایت از بستر تولید محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و ملی پس از صدور حکم تخریب بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و به استناد تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی، با حضور نمایندگان استانداری، فرمانداری، بخشداری، نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل دومین مرحله از اجرای حکم تخریب در ماه جاری با تخریب سه واحد ساختمانی در حال احداث و بیش از 10 هزار متر دیوارکشی در اراضی کشاورزی انجام شد.

یک مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز با حضور مأموران اجرای احکام حوزه انتظامی منطقه فریدونکنار، در روستای شیر محله این شهرستان انجام گرفت که به جهت اطلاع رسانی و آگاهی از عواقب قانونی آن به کشاورزان و بهره برداران، بخشی از تخریب دیوار احداثی توسط فرد سازنده (متشاکی) صورت گرفت.