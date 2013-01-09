روستاهای همدان مشکل دفع زباله و پسماند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر سه شنبه در نشست با دهیاران استان همدان افزود: دهیاران در کوچکترین مراتب کاری سازمان قرار گرفته ند اما کوچکی سازمان به معنای کوچک بودن کار آنها نیست.

وی اظهار داشت: کار دهیاری بسیار بزرگ و مشکل بوده و مطالبات روستاها و روستاییان به علت بعد مسافت و کمبود امکانات با شهر متفاوت است.

وی اضافه کرد: دهیاران در دسترس ترین افراد در روستاها برای حل مشکلات مردم روستا هستند.

علی محمد آزاد تاکید کرد: با وجود مشکلات فراوان روستاها بودجه و امکانات آنها بسیار کم بوده و مدیریت این مجموعه با این وجود بسیار مشکل می شود.

وی خطاب به دهیاران گفت: دهیاران باید از همدلی و همکاری روستاییان در حل مسائل و مشکلات استفاده کرده و از محیط صمیمی آن استفاده کنند.

استاندار همدان در مورد اشتغالزایی در روستا نیز اظهار کرد: دهیاران با تعیین زمین هایی که مستعد کشاورزی هستند، می توانند از بودجه ای که برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شده استفاده و برای روستاییان اشتغالزایی کنند.

وی به اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها در روستا اشاره کرد و گفت: دهیاران باید قسمتی از اعتبارات روستا را برای مقاوم سازی و تغییر چهره روستا هزینه کنند.

وی با بیان اینکه اکثر روستاهای استان همدان مشکل دفع زباله و پسماند دارند، عنوان داشت : یکی دیگر از وظایف دهیاران مشخص کردن محلی برای دفع زباله ها و حفر گودال هایی به همکاری راه و شهرسازی برای دفع پسماند در روستا ها است.

معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز در این جلسه از واگذاری 156 دستگاه ماشین آلات به دهیاری های استان همدان خبر داد وگفت: 30دستگاه تراکنتور، 25 دستگاه کامیون، 96دستگاه موتور سیکلت و پنج دستگاه خودرو آتش نشانی برای تسهیل در امور روستا به دهیاری های استان همدان واگذار می شود.

خسرو سامری عنوان کرد: برای این تعداد دستگاه ماشین آلات مبلغ سه میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه رتبه استان همدان در امور دهیاریها بر اساس شاخص ها در سال های گذشته 22 بوده است، افزود: این رتبه پارسال و امسال به رتبه پنج ارتقاء یافته است.

سامری در ادامه عنوان کرد: تا کنون مبلغ سه میلیارد و 100میلیون تومان اعتبار نقدی به دهیاری های استان همدان پرداخت شده است.

سامری عنوان کرد: هزار و 75 روستا در استان همدان با جمعیت 750هزار نفر در وجود دارد که 41 درصد جمعیت کل استان همدان را به خود اختصاص داده است.