اعلام قیمت خرید تضمینی برنج در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عنایتی اظهار داشت: برنج سفید رقم کشوری در گروه یک و هم ردیف ارقام فجر،خزر و شیرودی و برنج سفید رقم کوهسار در گروه دوم ردیف رقم سپیدرود قرار گرفته است.



وی افزود: بر اساس این قیمت گذاری، برنج سفید رقم کشوری در گروه یک و همردیف با ارقام فجر، خزر و شیرودی به قیمت 21 هزار ریال و برنج سفید رقم کوهسار در گروه دوم و هم ردیف رقم سپیدرود به قیمت 15 هزار و 500 ریال قرار گرفته است.



عنایتی گفت: اراضی شالیزاری استان مازندران و مناطق مشابه نظیر استانهای گیلان و گلستان و اراضی شالیزاری استانهای خوزستان، فارس و سایر مناطق گرمسیر کشور از جمله مناطق قابل کشت این رقم هستند.

صدور 23 فقره پروانه بهره برداری دامی



سید محمد جعفری، سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از صدور 23 فقره پروانه بهره برداری و 22 فقره پروانه تأسیس دامی در سه ماهه سوم سالجاری توسط کمیسیون صدور پروانه های این معاونت خبر داد.



وی افزود: تشکیل 15 جلسه کمیسیون فنی صدور پروانه دامی استان، صدور بیش از 461 مصوبه و اعلام به شهرستانهای مربوطه، صدور یک فقره مجوز بهسازی و نوسازی دامی، صدور 19 فقره مجوز توسعه صنایع کشاورزی، صدور 25 فقره مجوز تأسیس صنایع کشاورزی، بازدید میدانی از واحدهای تولیدی مرغداری، دامداری به همراه اعضاء کمیسیون صدور پروانه دامی استان را از دیگر اقدامات کمیسیون صدور پروانه های این معاونت بوده است.

کشت باقلا در قائم شهر



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر، از کشت باقلا در بیش از 600 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.



وی افزود: تا پایان آذر ماه امسال باقلا به عنوان کشت دوم در سطح 450 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در سالجاری کشت شده است.



علی درویش نیا با بیان اینکه ارقام کشت شده از نوع رقم برکت است پیش بینی کرد: عملکرد این محصول در واحد سطح حدود 16 هزار کیلوگرم باشد.

توزیع 40 میلیون لیتر سوخت نفت



سید محمد جعفری، سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از 40 میلیون لیتر سوخت نفت گاز حمایتی در سه ماهه چهارم سالجاری بین بهره برداران بخش کشاورزی استان مازندران خبر داد.

مبارزه با بلاست مرکبات در بابلسر



امیر خیرالله پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر از مبارزه با بلاست مرکبات در سطح 200 هکتار از باغات مرکبات این شهرستان با مصرف دو هزار و 400 کیلوگرم اکسی کلرورمس خبر داد.



وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان زمستان امسال هزار و 500 هکتار از باغات مرکبات این شهرستان زیر پوشش مبارزه با بلاست مرکبات قرار گیرد.

خیرالله پوردر خصوص مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای گفت: جهت کنترل آفت مگس مدیترانه ای در باغات تعداد 120 تله سروتراپ و فرمونی در سطح 22 هکتار از باغات این شهرستان استقرار و نصب شده است.

پرداخت تسهیلات کشاورزی در فریدونکنار



حسن رزاقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار از پرداخت 970 میلیون ریال تسهیلات از محل کار گروه توسعه بخش کشاورزی به متقاضیان بخش باغبانی در این شهرستان خبر داد.



وی بیان داشت: از محل طرح توسعه بخش کشاورزی، از مجموع طرحهای معرفی شده به کار گروه شهرستان، 13 طرح به ارزش هزار و 120 میلیون ریال در بانک عامل مصوب شد.

رزاقی افزود: از این تعداد 10 طرح به ارزش 970 میلیون ریال تسهیلات با اشتغالزایی 15 نفر از متقاضیان بخش باغبانی این شهرستان توسط بانک عامل پرداخت شد.

تجهیز اراضی باغی قائم شهر



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر، از تجهیز بیش از 380 هکتار از اراضی باغی این شهرستان به سیستم آبیاری نوین خبر داد.



وی افزود: این اراضی در سال زراعی 91 - 90 به سیستم نوین آبیاری تحت فشار مجهز شد.



علی درویش نیا اعتبار تأمین شده برای اجرای این پروژه را بالغ بر 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد و گفت: حدود 200 هکتار از باغات منطقه در سال جاری به صورت خود اجرایی توسط باغداران به این سیستم مجهز شد.



