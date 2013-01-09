کمبود آب شهرهای گروه الف مازندران برطرف می شود

محمد تقی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به احداث دو رشته خط انتقال نیرو به قدرت 60 کیلو وات و به طول 150 متر اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به طرح‌های در دست اجرا، ضروری است اعتبارات لازم برای تأمین آب آشامیدنی شهرهای گروه الف تخصیص یافته تا مشکل کمبود آب شهرهای این گروه برطرف ‌شود.

مدیرعامل آبفای مازندران با بیان اینکه آبرسانی به شهرهای گروه الف از انتظارات بحق مردم این شهرستان است، افزود: به منظور افزایش توان تأمین و مقابله با کمبود آب 85 لیتر در ثانیه به تأمین آب شرب شهرهای بابل، بابلسر، فریدونکنارو امیرکلا افزوده می شود.

حسین زاده با اشاره به مشکل کمبود آب آشامیدنی در این شهرستان افزود: اجرای طرح آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا و فریدونکنار بهترین و با ارزش ترین خدمت به مردم این منطقه است.

وی از حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 45 لیتر در ثانیه و اجرای خط انتقال آب بطول 150 مترو به قطر 250 میلیمتر با لوله پلی اتیلن و تجهیز دو حلقه چاه با آبدهی 40 لیتر در ثانیه خبر داد.

وی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و 18 هزار و 500 نفر از ساکنان این شهرها از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند.