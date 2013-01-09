به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی شامگاه سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بر مبنای آموزش محوری، پژوهشگری و فرهنگ مداری شکل گرفته و برنامه‌های ‌راهبردی در عرصه فرهنگ سرلوحه کار این دانشگاه است دانشگاه قرار دارد.

وی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ارزش‌های فرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارد و دانشجویان در طول برنامه‌های فرهنگی، همکاری‌های مطلوبی با دانشگاه دارند، افزود: در این راستا تشکیل کانون سرود و نغمه‌های اسلامی از جمله دستاورد‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است و گروه تئاتر این دانشگاه به صورت حرفه‌ای فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تاکید کرد: راه‌اندازی مراکز تعامل بین خانواده و دانشگاه‌ به عنوان یکی از حلقه‌های مفقودی نظام دانشگاهی از دستاوردهیا فرهنگی این دانشگاه است.

پرداخت هزینه دانشگاه به صورت قسطی

در ادامه این نشست مسعود حیدری، معاون مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اظهار داشت: در سال گذشته 2.5 میلیارد تومان وام‌های مختلف در اختیار دانشجویان قرار گرفت که این مبلغ در سال جاری به حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: تاکنون دانشجویی در این دانشگاه به دلیل مشکلات مالی انصراف نداده است، چرا که به قول دانشجویان اعتماد داریم و هزینه دانشگاه از افراد کم بضاعت به صورت قسطی دریافت می‌شود.

تهیه اقلام خوراکی توسط خود دانشگاه خوراسگان

معاون مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با اشاره به اینکه دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد خوراسگان تنها دانشگاهی است که مواد غذایی مورد نیاز خود مانند مرغ و گوشت خود را برای رستوران‌های دانشجویی مستقر در این دانشگاه، خود مهیا می‌کند، گفت: همچنین در سال جاری اقدام به پرورش ماهی و زنبور عسل کردیم و در 32 هکتار زمین کشاورزی واقع در خاتون‌آباد، دانشجویان رشته کشاورزی به امور تحقیقاتی می‌پردازند.

به گزارش مهر، در این نشست همچنین مجید طغیانی، مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان نیز در سخنانی درباره لزوم رتبه‌بندی پژوهشی بیان داشت: تاکنون رتبه بندی 271عضو هیئت علمی بر اساس فعالیت‌های آنها آغاز شده و رتبه بندی پژوهشی در مورد دانشجویان نیز انجام می‌شود که این امر مزایای فراوانی برای اساتید و دانشجویان دارد.

