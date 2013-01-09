کسب رتبه نخست مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد خوراسگان/ ارائه خدمات دندانپزشکی کم هزینه در این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر احمدعلی فروغی ابری سه‌شنبه شب در نشست خبری با رسانه‌های مختلف گروهی با اشاره به موفقیت‌های متعدد علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان اظهار داشت: این دانشگاه‌در سال 86 از میان 430 واحد دانشگاه آزاد سراسر کشور رتبه نخست را با اختلاف 600امتیاز نسبت به دانشگاه دوم به دست آورده است و در سال 91 نیز معاون آموزشی دانشگاه به عنوان یکی از سه مدیر موفق کشور دانشگاه‌های دولتی و آزاد انتخاب شد.

‌مقام نخست دانشجویان خوراسگان در آزمون جامع پزشکی

وی با اشاره به اینکه دانشجویان دانشکده دندان پزشکی این دانشگاه برای 15 سال متوالی توانستند در آزمون جامع پزشکی وزارت بهداشت مقام نخست را از آن خود کنند، تصریح کرد: در ایران 10 رشته تخصصی دندان پزشکی وجود دارد که دانشگاه آزاد خوراسگان از این تعداد، 9 رشته را در خود جای داده است و رشته دهم نیز در سال آینده جزو رشته‌های این دانشگاه قرار می‌گیرد.

فروغی تصریح کرد: مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد خوراسگان مقام نخست را بدون استفاده از بودجه‌های دولتی در میان دانشگاه های ایران کسب کرده و جز سه دانشگاه خادم برای فرزندان شهدا و ایثارگران قرار شناخته شده است.

‌اختصاص 70درصد درآمد دانشگاه خوراسگان به اساتید و کارکنان

وی با اشاره به اینکه حجم درآمد این دانشگاه در سال گذشته 23 میلیارد تومان بوده است، تاکید کرد: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه به دلیل رعایت کیفیت بسیار زیاد است و با توجه به اینکه بودجه این دانشگاه یک پنجم دانشگاه‌های دولتی هم‌تراز نیز نیست، 70درصد آن صرف حقوق اساتید و کارکنان شده و 30 درصد برای ساخت و اداره دانشگاه و فضاهای فرهنگی و تفریحی اختصاص یافته است بنابراین برای تامین هزینه‌ها ناچار از گرفتن وام‌های متعدد هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ‌با اشاره به اینکه هم‌اکنون دانشجویان واحد علوم و تحقیقات اصفهان نیز تحت پوشش ما هستند و بدون پرداخت هزینه از امکانات این مرکز استفاده می‌کنند، بیان داشت : لازم است دولت درصدی از بودجه را به دانشگاه‌های آزاد مادر همانند دانشگاه خوراسگان اختصاص دهد تا مجبور به افزایش هزینه‌های ورودی این دانشگاه نشویم.

‌ارائه خدمات دندانپزشکی کم هزینه در دانشگاه آزاد خوراسگان

وی تاکید کرد: روزانه تعداد زیادی از بیماران از شهرهای دیگر نیز برای مداوای دندان‌های خود به دانشگاه مراجعه کرده چرا که این دانشگاه با قیمتی ارزان ‌و گاهی نیمه قیمت تمام خدمات دندانپزشکی مانند ایمپلنت، روکش و موارد دیگر را ارائه میدهد.

‌تبلیغات رسانه‌ای عاملی مهم در توسعه کشور

فروغی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی‌، سیاسی مراکز فرهنگی و اجتماعی تبلیغات رسانه‌‌ای و هستند تصریح کرد: رسانه‌ها با دارا بودن ویژگی‌هایی مانند شجاعت، عدم تبعیض، عدالت، صداقت و رازداری، توسعه اجتماعی و فرهنگی را به ارمغان می‌آورند.