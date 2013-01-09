برگزاری همایش ملی شهر اسلامی در دانشگاه خوراسگان/ کسب رتبه 1500 جهانی توسط این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نجفی سهشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال گذشته 500 مقاله از سوی این دانشگاه در مجلات داخلی معتبر چاپ شده است و طبق رتبهبندیهای بینالمللی دانشگاه آزاد خوراسگان رتبه 1500 جهانی را از آن خود کرده است.
وی افزود: این دانشگاه تاکنون از 250 طرح پژوهشی حمایت کرده است و 180 مقاله از این دانشگاه به کنفرانسهای بینالمللی راه یافته است.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با بیان اینکه این دانشگاه به طور سالیانه 30 همایش و کنفرانس برگزار میکند، تاکید کرد: در اسفند ماه سال جاری شاهد میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ملی شهر اسلامی و همایش زبان انگلیسی هستیم و اردیبهشتماه نیز همایش بحران آب در این دانشگاه برگزار میشود.
تولید بذر خیار بدون عمل لقاح
وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای کارشناسان این دانشگاه تولید بذر خیار بدون عمل لقاح بوده است، گفت: دستگاههای اجرایی بومی مانند استانداری از ما حمایت خوبی کردند، اما با توجه استعدادهای پژوهشی و علمی این دانشگاه امیدواریم کمکهای دولتی نیز در سطح کلان ملی انجام شود.
فارغالتحصیلان دانشگاه خوراسگان برای استعلام تحصیلی مشکلی ندارند
در ادامه این نشست مهران هودجی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با اشاره به اینکه بیش از80 درصد از فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد خوراسگان صاحب شغل شدند، تاکید کرد: دانشآموختگان این دانشگاه از معدود فارغالتحصیلانی هستند که برای ادامه تحصیل در سایر کشورها هیچگونه مشکلی از نظر استعلامهای مورد نیاز ندارند.
وی افزود: در حال حاضر در این دانشگاه 14 هزار نفر دانشجو داریم که 35 درصد آنها را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل میدهند.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با بیان اینکه 108رشته تحصیلی در این دانشگاه وجود دارد، افزود: این دانشگاه دارای بیش از 700 عضو تمام، نیمه وقت و حقالتدریس است که از این تعداد 75 درصد آنها استادیار و دارای مدرک دکترا و بالاتر هستند که این امر در بین دانشگاههای دولتی کم نظیر و بین سایر دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور بینظیر است.
دانشگاه خوراسگان نماینده کمیته تخصصی آمایش رشته است
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان به عنوان نماینده دانشگاه آزاد در کمیته تخصصی و گسترش استان در آمایش رشتههای آموزشی انتخاب شده است، گفت: کلیه رشتههای 32 واحد دانشگاهی استان بر اساس پتانسیلها، امکانات، دانشجویان موارد دیگر آمایش و طبقهبندی شدهاند.
تدوین 5 رشته جدید جهانی دانشگاهی
هودجی با اشاره به اینکه در این مرکز برنامه پنج ساله دانشگاهها مشخص است، تاکید کرد: این مرکز اقدام به تدوین 5رشته جدید دانشگاهی بین رشتهای شامل تولید گیاهان گلخانهای، شیمی محیط زیست، کشت بدون خاک، تربیت مربی فوتبال، هندبال و تکواندو در مقطع کارشناسی کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین رشته بیوتکنولوژی تولید مثل دام در مقطع دکترای تخصصی نیز از جمله این رشتههاست.
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