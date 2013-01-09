وزرای امور خارجه ایران و بورکینافاسو دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار تاکید کرد: اراده مقامات عالیه جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با آفریقا است.

وی افزود: ایران و آفریقا با توجه به قرابت فرهنگی و همچنین تجارب و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف می توانند همکاری خوبی داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: لازم است با تبادل هیاتهای مختلف، زمینه و ظرفیتهای همکاری در حوزه های گوناگون از جمله اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و بهداشت شناسایی شود و بسترهای لازم برای گسترش همکاریهای فیمابین فراهم گردد.

صالحی همچنین از باسوله برای سفر به ایران دعوت کرد.

وزیر امور خارجه بورکینافاسو نیز ضمن ابراز مسرت از سفر صالحی به کشورش گفت: امیدواریم از فرصت این دیدار برای رشد روابط دوجانبه و همکاریهای چندجانبه استفاده نمائیم و سطح روابط دو کشور را ارتقاء دهیم.

وی با ابراز خوشحالی از پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف علاقمندی کشورش را برای همکاری مشترک و استفاده از تجربیات ایران در زمینه های کشاورزی، مکانیزه کردن کشاورزی، بهداشت و آموزش فنی و حرفه ای اعلام کرد.

در این دیدار همچنین پیرامون تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله تحولات خاورمیانه و آفریقا و نقش مهم دو کشور در مناطق خود در کمک به حل و فصل مشکلات تبادل نظر شد و با توجه به ظرفیتها در چارچوب نم ، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا همکاریهای مشترک مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه بورکینافاسو گزارشی از آخرین تحولات بحران کشور مالی ارائه کرد و نقش منطقه ای ایران در کمک به حل و فصل بحرانها را ستود.

در این ملاقات که وزیر امور خارجه بورکینافاسو حضور سیاسی کشورها در ایران را مهم خواند، موضوع بازگشایی سفارت بورکینافاسو در تهران مورد توجه قرار گرفت.