14 هزار جلد کتاب به کاروان کتابخانه صبا اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه صبا کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما که با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 24 آبان با پیام رئیس جمهور به یک طرح ملی تبدیل شده، در سفر دوم خود برای تاسیس کتابخانه‌ای در روستای رباط از توابع خراسان شمالی که 12 دی آغاز شده پس از گذشت چهار روز و جمع آوری 1500 جلد کتاب در تهران و 12500 جلد کتاب در شهرهای سمنان و شاهرود و دامغان، فردا به سبزوار می‌رسد.

شیرین صمدی مجری این برنامه درباره نحوه انتخاب محل کتابخانه‌های صبا به مهر گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روستاهایی را که کتابخانه ندارند و یا دسترسی به خرید یا امانت کتاب برای اهالی‌شان مشکل است شناسایی کرده و به ما معرفی می‌کند.

وی افزود: مردم در این چهار روز حضور بسیار فعالی داشتند و با آنکه ما در برنامه "صبح بخیر ایران" از مردم می‌خواستیم ساعت 10 به محل جمع آوری کتاب حاضر شوند اما جالب است که خیلی‌ها ساعت 7 آنجا آمدند و پس از اینکه ما در پخش زنده در برنامه "صبح بخیر ایران" اعلام کردیم که تعداد کتاب‌های کودک و نوجوان اهدا شده کم است ساعتی بعد کودکانی که به مدرسه نمی‌روند به همراه خانواده‌هایشان آمدند و کتاب کودک اهدا کردند.

مجری این برنامه با بیان اینکه کمک‌های مردمی تنها کتاب نبود، اظهار کرد: در میان پیامک‌هایی که به برنامه داده می‌شود خیلی‌ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند بیایند و برای این کتابخانه‌ها قفسه بسازند و حتی یک نفر از روستای رباط به برنامه ما پیامک زده بود که بناست و ما با دهیار تماس گرفتیم و خواستیم که با این آقا همکاری کنند.

وی ادامه داد: ما علاوه بر 14000جلد کتاب، دو رایانه هم هدیه گرفتیم که می‌خواهیم یکی از آن‌ها را در کتابخانه روستای رباط و دیگری را در کتابخانه روستای گیفان قرار دهیم.

صمدی درباره بهترین خاطره‌ای که از سفر دوم کاروان کتابخانه صبا تاکنون داشته، اظهار کرد: همکاری متولیان امام زاده‌ای که در دامغان محل جمع آوری کتاب در برنامه "صبح بخیر ایران" اعلام شده بود واقعا مثال زدنی است همچنین در شب قبل از پخش برنامه در دامغان پسربچه دست فروشی پیش ما آمد که 12 ساله بود وگفت که به کتاب علاقه زیادی دارد.

وی افزود: این پسر خیلی خلاق و خوش ذوق بود و از ما ساعت شروع جمع‌آوری کتاب را پرسید و با آنکه ساعت 10 موقع جمع آوری کتاب از مردم بود. او ساعت 6:30 صبح در محل حاضر شد و تا پایان برنامه در کنار ما بود و چند کتاب کودک و نوجوان هدیه گرفت و به ما قول داد که اولین داستانی که بنویسد به برنامه "صبح بخیر ایران" ارسال می‌کند.

"کتابخانه صبا" آیتمی از برنامه "صبح بخیر ایران" کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما به تهیه کنندگی داریوش ربیعی هر روز از ساعت 6 تا 9 صبح از شبکه یک سیما پخش می‌شود.