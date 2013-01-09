به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره شعر زنان عاشورایی شب گذشته سه شنبه 20 دی در تالار اندیشه حوزه هنری و با حضور سید‌محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از چهره‌های فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و پس از شعرخوانی چند تن از برگزیدگان این کنگره کریم نجفی معاون روابط بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تاثیرات شگرف زبان فارسی در شبه قاره هند گفت: اسلام با حضور در شبه قاره هند جدای از پیام قرآن و علمای دین شعر را نیز با خود از ایران به هند برد و این تاثیر به اندازه‌ای بود که بسیاری از شخصیت‌های ادیب در شبه قاره هند افتخار می‌کردند که لقب سعدی یا فردوسی زمان را به خود بدهند.

وی ادامه داد: گاندی که از رهبران برجسته هند است در جمله‌ای گفته که از امام حسین (ع) درس آزادی و آزادگی را گرفته است. این نگاه او به تنهایی نشان‌دهنده تاثیرات شگرف فرهنگ اسلامی در شبه قاره است که تا دوره کنونی هم وجود داشته است. اخیراً رایزنی فرهنگی ایران در هند به همت آقای قزوه کتابی را با عنوان هماری رسول از یکی از شعرای هند به نام دهر مندرنات منتشر کرد که مجموعه اشعاری از 400 شاعر هندو در وصف پیامبر (ص) است. من وقتی این محقق را از نزدیک دیدم گفت که دو کتاب مشابه با عنوان هماری علی و هماری حسین را در دست تالیف دارد.

بیداری اسلامی از شعر فارسی تاثیر گرفته است

معاون روابط بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در هند امامزاده‌های زیادی وجود دارد که در روز عاشورا نزدیک به 100 هزار نفر برای عزاداری در آنجا جمع می‌شوند و جالب اینکه نیمی از آنها هندو هستند. این موضوع بازمی‌گردد به دوره حکومت مسلمانان در هند که عرفای مسلمان زیادی از ایران به هند مراجعه کردند که از میان آنها می‌توان به خواجه معین‌الدین چشتی اشاره کرد که سالانه یک میلیون نفر برای زیارت مزار وی می‌روند.

نجفی همچنین گفت: در سال‌های اخیر بیداری اسلامی با تاسی از شعر فارسی که تاثیر یافته از وحی است، دنیا را به تلاطم انداخته است. علامه اقبال همیشه می‌گفت تحول در دنیا از ایران آغاز می‌شود و ادامه پیدا می‌کند؛ می‌گفت فردی را می‌بینم که ظهور می‌کند و زنجیر غلامی را از پای ایرانیان باز می‌کند که ما دیدیم این پیشگویی با حضور حضرت امام (ره) محقق شد.

وی در پایان افرود: سهم بزرگی از انقلاب اسلامی متعلق به بانوان بود واستمرار آنهم بدون بانوان محقق نبوده و نخواهد بود.

دریغ قزوه برای دولت

در ادامه این مراسم و پس از شعرخوانی عفت شریعتی، مشاور امور بانوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا قزوه برای شعر خوانی دعوت شد.

قزوه در سخنان خود با اشاره به اینکه نباید فردی چون او در مجلسی که متعلق به زنان شاعر است سخنرانی کند، گفت: ما حق زنان را به درستی ایفا نکرده‌ایم. فکر می‌کنم پس از سی و اندی سال از انقلاب می‌بایست حداقل سه زن به مقام وزارت در ایران می‌رسیدند و این دریغ است برای دولتی که حق زنان را ادا نکرد.

وی ادامه داد: به گواهی تاریخ، اولین مسلمان ایرانی سلمان فارسی نبود، بلکه زنی اصفهانی به نام امة الفارسیه بود که سلمان را به سمت اسلام هدایت کرد.

داوری بیش از 1100 اثر در کنگره دوم

قادر طراوت‌پور دبیر این کنگره نیز دیگر سخنران این مراسم به شمار می‌رفت که به ارائه گزارشی از کنگره پرداخت و گفت: دومین کنگره شعر زنان عاشورایی به همت بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش و دفتر شعر وزارت ارشاد وهمکاری ارگان‌هایی مانند حوزه هنری صدا وسیما و ... برگزار شد.

وی افزود: پس از اعلام فراخوان این کنگره بیش از هزار و 100 اثر به ما رسید که در دو مرحله داوری و در نهایت 18 اثر برای تجلیلی در این مراسم انتخاب شدند.