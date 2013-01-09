  1. جامعه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۲

اجرای هشتمین طرح برخورد با اراذل و اوباش / از دستگیری برادران دالتون تا میلاد تخم مرغ

اجرای هشتمین طرح برخورد با اراذل و اوباش / از دستگیری برادران دالتون تا میلاد تخم مرغ

هشتمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش پایتخت بامداد امروز در برخی از مناطق جرم خیز پایتخت از جمله محله خزانه به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، از بامداد امروز هشتمین مرحله برخورد با اراذل و اوباش پایتخت در قالب طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت توسط پلیس اطلاعات و امنیت  و با همکاری سرکلانتری هفتم  در جنوب  تهران به اجرا درآمد.

همزمان با اجرای این طرح تعدادی از اراذل و اوباش سطح دو و سه به منظور عبرت سایر افراد به فلکه چهارم خزانه آورده شده و در محله گردانده شدند.

در این مرحله اراذل و اوباش معروف جنوب تهران از جمله فرشاد یک تن، مرتضی گربه ، سعید سوسکه ، موش سیاه ، مهدی کله ، برادران دالتون، ممد تیغ زن و میلاد تخم مرغ دستگیر شدند.

گفتنی است در طرح گذشته بیش از 100 اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شده بودند.
 

کد مطلب 1787017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها