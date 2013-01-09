  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

ملاقات ماه و زهره در بامداد فردا

ملاقات ماه و زهره در بامداد فردا

بامداد فردا پنجشنبه آسمان شاهد پدیده مقارنه ماه و سیاره زهره خواهد بود که در آن این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می‌رسند.

به گزارش خبرنگار مهر در آسمان صبحگاهی فردا پنجشنبه 21 دی ماه شاهد مقارنه ماه و سیاره زهره (ونو س) خواهد بود. در این پدیده این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می‌رسند.

این مقارنه در هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:36 دقیقه فردا پنج شنبه در صورت فلکی قوس اتفاق می‌افتد.
 
سیاره زهره دومین سیاره منظومه شمسی بعد از تیر و پس از ماه و خورشید پرنورترین جسم آسمانی است. این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین است که به هنگام شب از زمین رویت می‌شود. این سیاره داغ‌ترین سیاره منظومه خورشیدی نیز محسوب می‌شود.
 
در این پدیده نجومی قدر(درخشندگی) ماه منهای 9.42 و قدر زهره منهای 3.9 است.
کد مطلب 1787022

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